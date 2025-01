La notícia d'última hora de Jesús Mosquera que dona un gir de 180º a 'La Moderna'

Rodrigo, personatge de Jesús Mosquera, informarà a la seva mare que ha aconseguit feina. Aquest dimecres 29 de gener, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Emiliano va acceptar l'oferiment del seu fill Iván per convertir-se en la seva mà dreta. Maruja es va adonar que Emiliano havia parlat amb Iván per canviar-lo, sí, però per a pitjor.

Mercedes va demanar ajuda a Laurita i Inés perquè anessin al Madrid Cabaret i es convertissin en un reclam per atreure clients. Un cop Teresa va frenar Quico, aquest va reaccionar dissimulant els seus sentiments. Però també comprovant com no li havia explicat res a Cañete sobre el seu últim entrebanc amb ella.

Maruja li va revelar a Fermín que Emiliano i Lázara es veien amb bastanta freqüència i va donar la seva opinió al respecte sobre aquestes trobades. Per la seva banda, tant Maruja com Pepita li van amagar a Emiliano la visita de Fermín a casa seva. Fermín al seu torn, va parlar amb Rodrigo i Paula, i aquesta va recuperar la botiga de roba, mentre que a Rodrigo li va fer una oferta.

| RTVE

En audiències durant el mes de novembre, les sèries diàries 'La Promesa' i 'La Moderna' van seguir a l'alça. D'aquesta manera, 'La Moderna' amb un 9% de share i 758.000 espectadors aconsegueix el seu segon millor promig mensual històric en quota. A més, La 1 ha signat recentment la renovació de la sèrie, que comptarà amb 45 capítols més dels previstos.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Rodrigo, personatge de Jesús Mosquera, informarà a la seva mare que ha aconseguit feina. Fermín insistirà que es reprengui la recerca de Lázara, encara que la realitat és que les possibilitats de trobar-la continuen sent escasses. Finalment, la sorpresa de Leonora és Marcelina, una amiga de la infància de Trini, que no sembla agradar-li la seva presència.

A més, Emiliano sembla prendre's amb esportivitat el fet que Fermín hagi ajudat Rodrigo i Paula, i també informa Maruja que Fermín ha donat feina a tots dos. Cañete, per la seva banda, començarà a buscar el substitut d'Elías. El Madrid Cabaret es prepararà per a una gran festa, en part perquè Iván avisarà a tots els seus contactes perquè hi acudeixin.

Paral·lelament, Esperanza li comentarà a Teresa que Quico li fa esgarrifances. Finalment, Fermín tornarà a demanar ajuda a Emiliano per trobar Lázara, però aquest li respondrà que ha fugit del país.