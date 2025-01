La decisió de Carles Sanjaime que marca un abans i un després a 'La Moderna'

Maruja revela a Fermín, personatge de Carles Sanjaime, que Emiliano i Lázara es veien amb força freqüència. Aquest dimarts 28 de gener, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Pepita es va enfrontar a Emiliano després de la seva conversa amb Rodrigo i Paula. També va intentar que Fermín s'oblidés de Lázara i passés pàgina. El capità Dávila, per la seva banda, va anunciar a Mercedes que, finalment, la investigació de l'assassinat de César quedava suspesa. Després de la mort del seu germà, Mercedes va reinaugurar el Madrid Cabaret i Iván es va oferir per ajudar-la amb el local.

Paral·lelament, a 'La Moderna' va arribar Simón, el nou mestre pastisser que es va fer amb el domini del forn. Finalment, Celia i Laurita es van acomiadar ballant un tango, i el seu oncle Fermín va trobar l'esborrany d'una nota de Lázara. Aquest descobriment va fer que Emiliano truqués als seus sequaços per demanar-los explicacions.

Paral·lelament, Paula va decidir buscar una alternativa a la casa de Teresa per viure, perquè no volia que el seu pare es pogués desquitar amb ella. Finalment, Quico es va sobrepassar amb Teresa, però ella el va frenar en sec. I, al mateix temps, Iván va parlar amb el seu pare, ja que volia canviar radicalment i convertir-se en la seva mà dreta.

| RTVE

En audiències durant el mes de novembre, les sèries diàries 'La Promesa' i 'La Moderna' van seguir a l'alça. D'aquesta manera, 'La Moderna' amb un 9% de share i 758.000 espectadors aconsegueix el seu segon millor promig mensual històric en quota. A més, La 1 ha signat recentment la renovació de la sèrie, que comptarà amb 45 capítols més dels previstos.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna',Emiliano accepta l'oferiment del seu fill Iván per convertir-se en la seva mà dreta. Maruja s'adona que Emiliano ha parlat amb Iván per canviar-lo, sí, però per a pitjor. Alhora, Maruja estarà preocupada pel que vulgui don Fermín departir amb ella. No obstant això, simplement li confirmarà que estarà per la labor de donar un cop de mà a Paula i Rodrigo.

Mercedes demana ajuda a Laurita i Inés perquè vagin al Madrid Cabaret i es converteixin en un reclam per atreure clients. Un cop que Teresa ha frenat a Quico, aquest reaccionarà dissimulant els seus sentiments. Però també comprovant com no li ha explicat res a Cañete sobre el seu últim entrebanc amb ella.

Maruja revela a Fermín que Emiliano i Lázara es veien amb força freqüència i donarà la seva opinió al respecte sobre aquestes trobades. Per la seva banda, tant Maruja com Pepita li oculten a Emiliano la visita de Fermín a casa seva. Fermín, personatge de Carles Sanjaime, al seu torn, parlarà amb Rodrigo i Paula, i aquesta recuperarà la botiga de roba, mentre que a Rodrigo li farà una oferta.