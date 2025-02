La confessió d'Emma Guilera que dona un gir de 180º a la seva relació a 'Valle Salvaje'

Bàrbara, personatge d'Emma Guilera a 'Valle Salvaje', sorprèn Leonardo en conèixer tota la veritat. Aquest dilluns 10 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', alarma per Luisa, que seguia inconscient mentre Atanasio dissimulava la seva inseguretat davant Adriana i Matilde. Victoria, per la seva banda, va pressionar José Luis perquè li doni un ultimàtum a Mercedes que celebra amb Bernardo la seva actuació davant d'ells.

Julio va fer cridar Victoria i Adriana a la casa gran per donar-li una altra oportunitat a la seva esposa d'entrar en raó per les bones, però Adriana es va tornar a rebel·lar. Posteriorment, Rafael es va disculpar amb Julio per la seva brusca sinceritat i, alarmat per l'actitud del primogènit, va prevenir Adriana. Finalment, Mercedes va celebrar que el duc l'obligués a casar-se amb Bernardo, amenaçant-la amb fer-la fora de 'Valle Salvaje'.

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',Bernardo anima el duc a fer pública la seva decisió de casar-lo amb Mercedes per pressionar-la. Adriana, per la seva banda, rebutja una nova trobada amb Julio. A la casa gran, s'enfronta al duc abans que Julio li comuniqui la seva intenció de vendre més propietats dels Salcedo.

Alarmat per la reacció de Mercedes, quan el duc anuncia el seu casament amb Bernardo, Alejo li demana explicacions. A més, reacciona amb culpa al suposat sacrifici de la seva tia per salvar Bernardo. Posteriorment, Bàrbara, personatge d'Emma Guilera, sorprèn Leonardo: està al corrent de la seva fama de faldiller.

Irene i Sol continuen protegint Bàrbara de Leonardo, però la Salcedo té la seva pròpia opinió del tema. Finalment, Adriana recorre a Sol perquè l'ajudi a revisar els papers de propietats d'Evaristo. El preceptor troba alguna cosa alarmant.