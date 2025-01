David Broncano sorprèn anunciant el convidat de 'La Revuelta' d'aquest dimarts

Aquest dimarts 14 de gener, 'La Revuelta', el programa conduït per David Broncano, ha trencat el seu tradicional secretisme en revelar amb antelació el nom del seu convidat principal. En aquesta ocasió, serà Marc Giró qui s'assegui al plató per a una xerrada abans del seu esperat debut a La 1 amb 'Late Xou'. Aquesta estratègia forma part d'una nit especial a TVE, en la qual ambdós programes compartiran prime time.

El pas de 'Late Xou' al prime time de La 1 suposa un salt per a Marc Giró, i la seva visita a David Broncano serà una abansala plena d'humor i ironia. Durant el seu espai, el còmic català rebrà al seu sofà figures com Emma Suárez i Natalia de Molina, que parlaran sobre la seva pel·lícula "Desmontando a un elefante", dirigida per Aitor Echeverría i que compta amb la participació de RTVE. La cinta, que aborda complexes relacions familiars, s'estrena als cinemes el divendres 10 de gener.

A més, la sèrie 'Machos Alfa', protagonitzada por Gorka Otxoa, Raúl Tejón i Raquel Guerrero, també tindrà un espai destacat en la nit de TVE. Els actors reflexionaran sobre l'argument de la sèrie, que aborda amb humor i crítica la crisi de la masculinitat contemporània.

| RTVE

L'humor serà el fil conductor de tota l'emissió, no només gràcies a David Broncano i Marc Giró, sinó també amb la visita de l'humorista i escriptor Pepe Colubi, conegut pel seu enginy i estil àcid. Per tancar amb brotxa d'or, la música en viu arribarà de la mà de Paula Koops, una jove cantant i compositora que està guanyant notorietat en l'escena musical.

Recordem que, aquest dilluns, 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 va ser segona opció de la seva franja amb un 15,5% i 2.157.000,registrant un 25,3% en el target 25-44 anys. Per tant, 'El Hormiguero' de Pablo Motos va liderar la seva franja des d'Antena 3 en marcar un 16,4% i 2.284.000. En franja de coincidència, entre les 21:55h i les 23:13h, 'El Hormiguero' (16,3% i 2.280.000) guanya a 'La Revuelta' (14,4% i 1.881.000).