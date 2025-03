Gerro d'aigua freda per a Ferit després de la dolorosa decisió de Seyran a 'Una nova vida'

L'últim episodi de 'Una nueva vida' ha deixat els espectadors sense alè amb uns esdeveniments que han canviat el rumb de la història. Després del segrest de Seyran a mans de Halis, Ferit ha aconseguit enfrontar-se a la seva família i aconseguir accés a l'habitació on es trobava retinguda la jove. Aquest li ha fet saber que podrà marxar tan bon punt signi uns documents, però Seyran ho té clar: no vol res dels Korhan.

A més, Ferit no ha pogut evitar preguntar com és possible que Kazim estigui organitzant el seu casament sense que encara s'hagi dissolt el seu matrimoni. Indignada, Seyran ha defensat el seu pare a 'Una nueva vida' sense dubtar: "Què més et dona el que faci?". No obstant això, Ferit li ha recordat amb fermesa que, li agradi o no, continuen sent marit i muller.

La discussió entre ells ha pujat de to fins a convertir-se en un enfrontament sense frens a 'Una nueva vida'. Cansada de la situació, Seyran ha pres el control amb determinació: "Estic al marge d'això i faré el que em doni la gana. Em casaré si vull, és una cosa molt simple".

| Atresmedia

Desbordat per la ràbia, Ferit ha començat a llançar objectes per l'habitació en un intent desesperat d'alliberar la seva frustració. "Et mataré", ha dit mirant-la fixament. No obstant això, Seyran no s'ha deixat intimidar i ha respost amb valentia: "Endavant":

Poc després, Halis ha irromput a l'habitació acompanyat de Ferit, decidit a acabar amb aquesta història d'una vegada per totes. Ha col·locat els papers del divorci sobre la taula i, amb duresa, ha llançat el seu ultimàtum: "Si no aprecies el nostre cognom, renuncia a tot". Seyran, lluny d'acovardir-se, ha respost sense dubtar: "El teu cognom només ha portat dolor a la meva vida".

Ferit, devastat, no ha pogut evitar que les llàgrimes correguessin pel seu rostre. Mentre ella estampava la seva signatura, els records han envaït la ment de Ferit: els moments feliços, les rialles compartides, l'amor que els va unir... tot s'ha esvaït davant d'ell perquè a 'Una nueva vida' la decisió estava presa.