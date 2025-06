L'as sota la màniga de Sabela Arán que dona un gir de 180° a 'Valle Salvaje'

Victoria, personatge de Sabela Arán, treu l'as que té guardat sota la màniga i amenaça Mercedes. Aquest dimecres 4 de juny, a les 17:00h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Felip es va presentar davant Victoria i Mercedes amb una nova notícia que va canviar completament el destí d'una d'elles. El seu canvi d'actitud va tenir un clar detonant: la seva última conversa amb Bernardo, qui va apel·lar directament al seu sentit de l'honor. Tot i la seva determinació per revelar-ho tot, Felip va exigir primer els diners que Mercedes li havia promès.

Úrsula va aconseguir portar Julio al seu terreny, provocant que aquest li fes una proposta a Rafael per separar-lo d'una vegada per totes d'Adriana. Julio no va trigar a assumir el seu paper i va buscar Rafael amb una proposta que marcaria un abans i un després. A les cuines de la Casa Gran, l'Eva va continuar estirant la mentida sobre el seu matrimoni amb Amadeo i la paternitat de Francisco, cada cop més difícil de sostenir.

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers a la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana rere setmana, prometent un 9% de quota i més de 700.000 espectadors.

Què passarà al capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

Al nou capítol de 'Valle Salvaje', després de la petició que abandoni el vall, Victoria, personatge de Sabela Arán, treu l'as que té guardat sota la màniga i amenaça Mercedes. En un gir inesperat, la duquessa aconsegueix capgirar la situació, aturant així l'amenaça de Felip.

Per la seva banda, Úrsula no es rendeix i segueix decidida a complir amb el misteriós pacte que va segellar amb Victoria quan va arribar a 'Valle Salvaje'. El que encara no ha sortit a la llum és la naturalesa d'aquest acord: el seu objectiu real és casar-se amb Rafael? Tanmateix, l'Adriana idea una estratègia per desemmascarar Úrsula i demana ajuda a la Luisa.