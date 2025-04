'Elles a la ciutat': documental de Movistar Plus+ sobre les dones a les perifèries

Movistar Plus+ prepara 'Ellas en la ciudad', un documental sobre el poder transformador de les dones a les perifèries. El projecte, creat i dirigit per Reyes Gallegos i produït per Rafael Cobos, s'estrenarà el dijous 22 de maig

'Ellas en la ciudad' està protagonitzat per la generació de dones que va poblar els barris de la perifèria construïts als 70. A través de les seves vides en tres barris de Sevilla, descobrim com elles són el suport d'una ciutat que els dona l'esquena. Els relats parlen de gènere, cures, urbanisme, educació i lluites polítiques.

Els seus testimonis són imprescindibles per conèixer, des de la perspectiva de gènere i el patrimoni cultural del nostre país. Però també la transformació de les nostres ciutats en els últims 50 anys.

| Movistar Plus+

"'Ellas en la ciudad' és la història d'una generació de dones, les primeres pobladores dels barris de la perifèria construïts als 70. La majoria d'elles procedien del camp o de cases humils de veïns, i es van trobar amb un paisatge completament diferent: una ciutat hostil dissenyada per homes i que només va tenir en compte el productiu. Uns barris aïllats i inacabats d'interminables blocs de formigó mancats de serveis. No obstant això, elles, amb els recursos que tenien, van tenir la capacitat de transformar-los, una cosa bastant desconeguda i que vaig descobrir en el meu treball d'investigació com a urbanista", ha explicat Reyes Gallegos.

"'Ellas en la ciudad' és un homenatge a la lluita invisibilitzada d'aquestes dones, per rescatar-la i sumar-la a la memòria de les ciutats. Però també és una reflexió que em sembla molt necessària fer avui sobre el futur de les mateixes, i sobre el nostre paper com a societat respecte als nostres èxits i al patrimoni immaterial que elles han construït", ha afegit la creadora.

"En l'actualitat estem vivint un moment històric de les ciutats, en què les dinàmiques de gentrificació, turistificació i especulació de l'habitatge estan generant grans transformacions en els modes d'habitar la ciutat i en la identitat d'aquestes. Per això veig tan necessari mirar enrere i reflexionar sobre la història urbanística i social al nostre país dels últims 50 anys", conclou Reyes Gallegos.