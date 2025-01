Movistar Plus+ posa data a la sèrie sobre la victòria de Massiel a Eurovisió

Movistar Plus+ estrena el 8 de maig 'La cançó', la sèrie original que narra el triomf d'Espanya a Eurovisió 1968. La sèrie reflecteix un context històric bisagra de pur canvi, ànsies de llibertat democràtica i molta agitació política i social. Tot retratat sota el prisma d'una odissea musical mai narrada en to de ficció.

D'aquesta manera, 'La Cançó' ens trasllada a 1968. Esteban Guerra (Patrick Criado), un jove executiu de RTVE, descobreix que des de molt amunt ha arribat una ordre clara: Espanya ha de guanyar Eurovisió. Sense experiència musical, però ansiós per ascendir, Esteban Guerra pren les regnes del projecte i convenç d'unir-se a l'aventura al peculiar Artur Kaps (Alex Brendemühl). És el responsable darrere dels grans espectacles televisius de l'època.

Junts emprenen la "Operació Eurovisió", un pla per trobar la cançó i l'intèrpret ideals que projectin a Europa la imatge de país modern i obert, tal com desitja el govern. Després de mesos de sortejar obstacles, incloent-hi el sonat episodi amb Serrat (Marcel Borràs), l'èxit és rotund. Massiel (Carolina Yuste) s'alça com a vencedora del festival cantant "La, la, la".

| Movistar Plus+

Un triomf cimentat en una tornada enganxosa, una cantant carismàtica i una increïble successió d'accidents. Aquesta és la història del atzarós (o no tant) camí fins a aquella victòria.

Per tant, 'La cançó' està protagonitzada per Patrick Criado ('Antidisturbios'), Alex Brendemühl ('Reina roja'), Carolina Yuste ('La infiltrada') i Marcel Borràs ('El Inmortal').

Completen el repartiment de la sèrie Maríano Peña ('Aída'), que interpreta a Lasso de la Vega; el guanyador del Goya Carlos Santos ('El hombre de las mil caras') en el paper de Balmaseda, el cap d'Esteban; Laia Manzanares ('Merlí'), que dona vida a la parella d'Esteban, una farmacèutica que treballa com a assistent de laboratori a la universitat i és fan d'Eurovisió; Carlos González ('La vida breve') com Rafael Ibarbia; Eneko Sagardoy ('Patria'), que interpreta al fotògraf Carlos; Xose A. Touriñán ('Fariña'), que es posa en la pell de Manuel Fraga i Luis G. Gámez que interpreta a Francisco Franco. A més, Chloe Berman encarna a la presentadora Katie Boyle i Garmon Rhys al cantant Cliff Richard.

Està creada per Pepe Coira i Fran Araújo, el tàndem de guionistes responsable de 'Rapa' i 'Hierro', i dirigida pel nominat al Goya Alejandro Marín ('Te estoy amando locamente'). 'La Cançó' és una sèrie original Movistar Plus+ en col·laboració amb Buendía Estudios