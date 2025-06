El motiu pel qual Antonio Garrido torna a 'Atrapa'm si pots' a Canal Sur

Canal Sur prepara canvis en la seva programació d'estiu, i un d'aquests afecta directament un dels seus concursos estrella. 'Atrápame si puedes', espai de referència en l'access prime time andalús, comptarà amb una nova cara al capdavant durant el mes de juliol. Es tracta de Antonio Garrido, que reprendrà la presentació del format en substitució temporal de Manolo Sarria.

Segons ha publicat en exclusiva El Confi TV, Antonio Garrido tornarà al plató de 'Atrápame si puedes' a partir de la primera setmana de juliol i hi romandrà durant cinc setmanes. Aquest moviment respon al reajustament habitual d'estiu de la graella. Tanmateix, també servirà perquè Manolo Sarria gaudeixi d'un merescut descans després d'una temporada intensa.

Cal destacar que no serà la primera vegada que Antonio Garrido assumeix aquesta responsabilitat. Ja ho va fer durant tres mesos a la tardor de 2023, quan va agafar el relleu a causa d'una baixa mèdica del còmic malagueny. La seva tasca aleshores va ser àmpliament valorada per l'audiència i reconeguda pel mateix Manolo Sarria: "M'agradaria donar les gràcies, de tot cor, al meu amic Antonio Garrido, que ha deixat el llistó del programa molt alt. Ara em toca a mi, si més no, igualar-lo".

| Canal Sur

Recordem que el format de preguntes i respostes travessa un gran moment. Després de cinc anys en emissió, continua liderant en la seva franja davant de grans rivals com 'El Hormiguero' de Pablo Motos a Antena 3 o 'La Resistencia' de David Broncano a TVE. Al mes de maig, 'Atrápame si puedes' va aconseguir una mitjana que va fregar els 250.000 espectadors i un 11,1% de quota de pantalla.

A més, 'Atrápame si puedes' manté l'expectació del públic gràcies al seu pot acumulat, que actualment se situa en els 59.000 euros. Des del gener, quan la gaditana Inma Díaz es va endur 15.100 euros, ningú no ha aconseguit superar El minuto final, el repte decisiu del programa.