Gir de 180º a 'La Promesa' després d'un pla que afecta directament Manuel Regueiro

Eugenia vol anar a veure en Cruz i abordarà l'Alonso, personatge de Manuel Regueiro, per aconseguir-ho. Aquest dilluns 19 de maig a les 18:00h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la nova desaparició de Toño sense avisar va suposar un nou revés per a Manuel. La Martina va transmetre a l'Alonso la petició d'Eugenia d'anar a veure la seva germana, però el marquès no va pensar transigir amb la seva ordre de prohibir qualsevol acostament a en Cruz. L'Àngela va mediar davant la Petra perquè en Curro i en Lope poguessin absentar-se de nou.

La Petra es va mostrar propera amb la Simona davant la marxa del seu fill, una actitud que va continuar sorprenent el servei. L'Emilia va tornar a presenciar un desencontre entre la Pía i en Ròmul i va acusar el majordom d'haver canviat per mal. Quan tots al palau pensaven que, per fi, la calma havia tornat, va aparèixer una visita inesperada.

En audiències, durant el mes d'abril,'La Promesa' va promediar un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va congregar 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset Comunitats.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', l'arribada del duc de Carvajal i Cifuentes sacseja 'La Promesa', ja que, sota cap concepte, pot assabentar-se del casament de la Catalina. Tampoc que existeixen els nadons, ni que en Curro continua al palau. Tampoc en Lope i l'Expósito es van assabentar de res nou en la seva visita a la joieria Llop i, juntament amb l'Àngela, conclouran que han de visitar el local una vegada més.

Una vegada més intentarà l'Eugenia que algú l'ajudi a anar a veure en Cruz i, en aquesta ocasió, serà l'Alonso, personatge de Manuel Regueiro, a qui abordarà per aconseguir-ho. Després de molts intents, en Ricardo aconsegueix que en Ròmul s'obri i li expliqui la seva versió del passat que comparteix amb l'Emilia. En Lorenzo no vol compartir res amb l'Eugenia, però és ella qui pren cartes en l'assumpte per canviar les tornes.