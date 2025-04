Melania Cruz abandona per sorpresa 'La Promesa' per un motiu de pes

Ana, interpretada per Melania Cruz, s'acomiada de 'La Promesa' després de no aconseguir els objectius que la van portar a tornar al palau. El personatge va arribar per recuperar el temps perdut amb el seu fill i reconquerir Ricardo. Després d'un tens desencontre amb el pare del seu fill, Ana ha pres la dolorosa decisió de marxar-se.

Des de la seva arribada a 'La Promesa', Ana va deixar clar que el seu propòsit era reconstruir els llaços trencats tant amb Santos com amb Ricardo. No obstant això, les coses no van sortir com havia imaginat. El primer retrobament amb el seu antic marit va resultar ser un dur cop, ja que Ricardo no aconsegueix comprendre com, després de tants anys d'absència, Ana podia aparèixer de sobte com si el temps no hagués passat.

"Ella vol recuperar-lo perquè ha estat sola i s'ha adonat que ha fet moltes coses malament. També s'ha adonat de les coses tan bones que tenia Ricardo. Al final, pesa més el bo que el dolent. A més, tenen un fill en comú, han estat casats... És un sentiment molt comprensible voler tenir una família quan ella porta tants anys sola pel món i afrontant unes dificultats que només ella sap", ha explicat Melania Cruz en una entrevista a RTVE.

| RTVE

Quant al seu fill Santos, Ana va intentar protegir-lo de la dura veritat, esforçant-se per crear un vincle que mai va arribar a formar-se a causa de la seva prolongada absència. "Si Ricardo no seguia el joc a Ana, tot es podia espatllar. Ella volia recuperar una relació amb un fill que no la coneix de res i que no tenia cap tipus de record perquè va marxar quan ell només era un nadó", explicava.

Encara que el públic no havia vist abans a Ana en escena, la seva figura ja formava part de l'univers de 'La Promesa'. Això va suposar encara un altre repte afegit per a Melania Cruz: "Havia d'anar veient fins on podia aportar informació i no contradir el que ja estava estipulat d'abans".

Malgrat les diferències entre el personatge i ella mateixa, Melania Cruz sí que va trobar un punt de connexió que considera essencial: "Les dues volem que ens estimin. És una cosa molt humana amb la qual tothom pot empatitzar".

A més, Melania Cruz ha parlat del fet d'integrar-se en un elenc consolidat després de molts capítols emesos: "Entras a treballar amb actrius i actors que porten molts capítols a sobre i que coneixen molt bé els seus personatges. Intentes aprendre de tot l'equip, tant artístic com tècnic".