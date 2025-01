Així és l'escenari del Benidorm Fest 2025, amb un canvi important

Queda menys d'una setmana per a la primera semifinal del Benidorm Fest 2025, que se celebrarà el pròxim 28 de gener. No obstant això, aquest dimarts 21 de gener van començar els primers assajos al Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. Després de deu dies de muntatge, l'escenari del festival ja està llest i el desplegament tècnic de RTVE està treballant per oferir un espectacle televisiu de màxima qualitat.

Recordem que els escenaris de les anteriors edicions del festival mantenien tots formes circulars. Com a novetat, aquest any l'escenari principal és triangular. Té gairebé 30 metres d'ample i compta amb una gran pantalla triangular al terra de 20 metres de longitud.

"Hem obert l'escenari perquè doni sensació d'amplitud i que el públic estigui més integrat", explicava Ana María Bordas, codirectora del Benidorm Fest.

| RTVE

L'estructura té dos accessos laterals formats per dues grans escales i el pic del triangle queda situat cap al públic. El frontal de l'escenari està format per una estructura de costat a costat del pavelló, ocupant pràcticament tot l'ample del recinte. A la part central, està instal·lada una pantalla vertical de grans dimensions que és, de nou, de forma triangular.

Pel que fa a la "green room", la zona on descansaran els artistes després de les seves actuacions, és un practicable de gran mida amb vuit espais poligonals amb taules. Dues passarel·les la connecten amb el set de les presentadores i el set del jurat. La zona de les presentadores és una pastilla poligonal i, al costat oposat, es troba l'àrea del jurat, amb la mateixa forma.

| RTVE

Pel que fa al desplegament tècnic, més de 300 persones treballen en el dispositiu especial que RTVE ha posat en marxa per al Benidorm Fest. D'elles, 33 són tècnics que operaran les 4 unitats mòbils que s'utilitzaran per a la retransmissió. Una d'elles és la tipus F, la unitat mòbil més completa de què disposa RTVE i configurada per a un total de 18 càmeres. Aquesta unitat també es va emprar a Eurovisió Junior 2024 a Madrid el passat mes de novembre.

Entre les càmeres que s'utilitzaran en les tres gales des del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm figuren diverses càmeres robotitzades, quatre caps calents i una railcam que recorrerà tot el perímetre de l'escenari. També una càmera zenital, dues steadycam, per assegurar una mobilitat total a l'escenari, i una cablecam, que proporcionarà impressionants imatges aèries. Tot aquest conjunt d'equips permetrà captar cada detall de les actuacions.

La il·luminació també serà clau en el programa. Amb 5.000 metres de cablejat s'han instal·lat uns 500 aparells d'il·luminació i 6 generadors que faran brillar encara més els artistes.