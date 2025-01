TV3 posa data de retorn a Ramon Gener després de l'èxit de 'Això no és una cançó'

Després del gran èxit de la seva primera temporada, 'Això no és una cançó' ja té data per a l'estrena de noves entregues. Aquest dijous 9 de gener, a les 22:50h, arrenca a TV3 la segona temporada d'aquest espai. De nou, Ramon Gener, se situarà en una aula, amb una quinzena d'alumnes, per descobrir què s'amaga darrere d'un gran hit musical de tots els temps en una sessió única i irrepetible.

Alguns dels títols icònics escollits que són molt més que una cançó: himnes, vivències, emocions i records. Perquè tothom té una cançó que li ha marcat la vida. Aquest és el punt de partida de 'Això no és una cançó' amb Ramon Gener.

En l'estrena aquest dijous, 'Això no és una cançó' abordarà "Sweet Caroline", una cançó que desenganxa, que ens agafa de la mà i ens treu del pou. Ramon Gener descobrirà un dels grans hits de Neil Diamond i les claus que l'han convertit en un clàssic corejat als camps de beisbol i de futbol de tot el món.

'Això no és una cançó' descobrirà la història de Arnau Grabolosa, Grabu, una jove promesa que ha fet de la música la seva aposta de vida. Igual que Neil Diamond, ha conegut de prop la malaltia. A través d'ells, l'espai de TV3 descobrirà quin és l'autèntic poder de la música.

La segona entrega, el pròxim 16 de gener, estarà dedicada a "Qualsevol nit pot sortir el sol", un tema amb el qual Jaume Sisa pensava en una festa plena de personatges fantàstics. A la classe d'avui explorarem de prop l'imaginari del cantautor galàctic i reivindicarem les seves rareses. Ramon Gener explicarà als seus alumnes per què el do major és la tonalitat més màgica i descobrirem on més s'amaga.

'Això no és una cançó' parlarà d'encaixar i descobrirà la història de Jana, una virtuosa oboista que ha trobat a l'orquestra el seu lloc al món. El programa convidarà tothom a la festa de Sisa. Perquè allà, tothom és benvingut.