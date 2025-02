L'advertència de Marina Sabadell sobre un futur perillós a 'Valle Salvaje'

Irene, personatge de Marina Sabadell, adverteix a Luisa dels perills de continuar amb la seva relació. Aquest dimarts 18 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Adriana va informar Bàrbara que abandona la Casa Petita per tornar a viure amb Julio. A més, seguint amb el seu pla, va continuar acostant-se a Julio fins al punt que l'acompanya al casament de Mercedes i Bernardo. Alejo va intentar convèncer la seva tia que no es casés amb Bernardo, però aquesta li va dir que es sacrificaria per la família.

Per la seva banda, Alejo va continuar disposat a assumir la paternitat del fill de Luisa. Bàrbara es va mostrar distant amb Leonardo, però no li confessa el motiu, encara que, més tard, reconeix al de Guzmán que s'ha enamorat d'ell. Finalment, Luisa va dir a Adriana que ha pensat posar-li al seu fill el nom del seu pare: Evaristo.

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Irene, preocupada per Bàrbara, demana a Leonardo que no li ofereixi falses esperances. A més, Leonardo parla amb Bàrbara i, encara que no li diu que l'estima, li fa entendre que gaudeix molt de la seva companyia. Bàrbara, feta un embolic, demana consell a Sol, qui li adverteix del perill d'entrar en una relació en què una de les parts sent més que l'altra.

Per la seva banda, Adriana informa a Pedrito que torna a viure a la Casa Gran i al nen li costa assimilar-ho. Adriana rep una carta de don Federico, el secretari del seu pare. Aquest informa que els Gálvez de Aguirre intenten esbrinar quines possessions tenia Evaristo.

Al seu torn, Alejo llegeix la novel·la a Luisa: li encanta, però la realitat no s'assembla en res al que narra la novel·la. Irene, personatge de Marina Sabadell, adverteix a Luisa dels perills de continuar la relació amb el seu germà. Adriana s'instal·la a la casa Gran.