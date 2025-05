La confessió de Miren Arrieta que cau com una gerra d'aigua freda a 'Valle Salvaje'

Mercedes, personatge de Miren Arrieta a 'Valle Salvaje', li llança una dolorosa veritat a Victoria. Aquest dilluns 12 de maig, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Leonardo va desaparèixer i ningú va saber on era. Es van encendre les alarmes dels Gálvez de Aguirre, que no van voler que la notícia arribés a oïdes del seu pare. Mentrestant, Úrsula va continuar acostant-se a Rafael amb la clara intenció d'afiançar la seva relació, però aquest es va mostrar cada cop més esquiu.

D'altra banda, Victoria va culpar Mercedes de tots els errors comesos amb els comtes i li va donar un ultimàtum al duc. D'aquesta manera, va exigir a José Luis una decisió ferma sobre la permanència de la seva cunyada a la casa gran. A més, Matilde va començar a témer que Atanasio portés el seu pla massa lluny, especialment perquè pretenia organitzar un cara a cara entre Raimunda i José Luis.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promediant un 9% quota i més de 7000.000 espectadors. A més, va obtenir la seva millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',Adriana decideix plantar cara a Úrsula, que viu una situació complicada en no aconseguir seduir Rafael. Atanasio organitza una reunió entre José Luis i Raimunda per arribar a solucionar els problemes entre ells, però alguna cosa alerta Matilde. Victoria arremet contra Mercedes pel que ha passat davant els Comtes de Castromayor, però el personatge de Miren Arrieta li llança una dolorosa veritat: no està a l'altura de Pilara.

D'altra banda, Julio informa sobre la desaparició de Leonardo al duc, que esclata, convençut que des que va posar un peu a la finca només ha portat maldecaps. A més, la presència de la Santa Germandat a les rodalies del Vall desferma tot tipus de dubtes. No obstant això, Bernardo comença a sospitar que Bàrbara podria tenir pistes sobre el parador de Leonardo.