L'errada de María Castro que dona un gir de 180º al seu futur a 'La Promesa'

Pía, personatge de María Castro, no creu que Petra compleixi les seves amenaces. Aquest dijous 9 de gener a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', després de l'esperada boda, Jana va decidir organitzar alguna cosa per celebrar l'enllaç amb els seus companys del servei que no van poder assistir. Catalina va transmetre al seu pare la decisió ferma de marxar amb la seva tia Clara. Ricardo no era capaç de treure's del cap la carta de la seva dona i Ròmul li va preguntar si va continuar estimant-la.

Teresa, Lope, Vera i Marcelo van donar voltes a la manera d'obrir la porta del passadís i van decidir buscar la clau per tot el palau. Curro estava inquiet per Martina i va esperar ansiós una trucada telefònica d'ella i va revelar a Manuel el motiu de la marxa de la seva cosina. Després de la desil·lusió de no poder acompanyar Samuel al refugi, María Fernández va rebre una terrible notícia relacionada amb el sacerdot.

| RTVE

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', gràcies a Jana, María Fernández s'assabenta que Samuel tan sols s'ha trencat una cama. El servei celebra amb Jana i Manuel el seu recent casament amb un brindis al pati i la celebració resulta tot un èxit. Catalina anuncia davant la família que se'n va de 'La Promesa' amb la seva tia Clara, mentre Curro i Manuel descobreixen que no saben on s'ha ficat Martina.

Curro pregunta a Leocadia pel passat de la seva mare. Marcelo, Lope, Vera i Teresa proven unes claus que han trobat al pany de la porta del passadís sense cap èxit. Ricardo no té clars els seus sentiments per la seva esposa i tem que Petra compleixi les seves amenaces i li expliqui tot a Santos. Pía, personatge de María Castro, no creu que s'atreveixi, però està molt equivocada.