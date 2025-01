Alfonso Arús reapareix a laSexta després de la seva absència amb un missatge al seu substitut

Alfonso Arús ja ha tornat als matins de laSexta amb el seu 'Aruser@s' després d'uns dies d'absència. Durant les últimes jornades de l'any, el presentador no va estar al capdavant de l'espai matinal. En el seu lloc, el seu fill menor, Hans Arús, va estar al capdavant de 'Aruser@s' amb bones crítiques dels espectadors i espectaculars audiències.

Recordem que Angie Cárdenas va ser l'encarregada de desvelar el motiu de la seva sonada absència. "Està perfectament, només té un virus intestinal i s'està recuperant", va explicar. La seva absència va ser, a més, quelcom històric a 'Aruser@s', ja que fins ara no havia ocorregut mai.

D'aquesta manera, aquest dimarts 7 de gener, després de les vacances, Alfonso Arús ha tornat al seu programa a laSexta: "Ja estem amics, estrenant setmana en un dimarts. Això vol dir que serà setmaneta curta també, no us podeu quedar. Anem de setmana curta en setmana curta".

| Atresmedia

"Estarem atents a moltíssimes coses, però, abans, agrair l'esforç de l'equip de 'Aruser@s' que va portar el programa brillantment durant l'absència del búfal. Les meves felicitacions per a l'equip de 'Aruser@s' que va fer una feina magnífica i també el meu agraïment per a l'equip i per a l'audiència, que ens va fer líders tots els dies", afegia el presentador de laSexta.

"A més, l'audiència va donar suport amb moltíssim afecte a Hans, que va fer una tasca de presentació encomiable", concloïa Alfonso Arús. "El bufalito", deien els col·laboradors. "Em diuen més el corderet", reaccionava Hans Arús a les alabances en directe del seu pare.

"Què tal per Turquia?", preguntava Angie Cárdenas entre rialles a Alfonso Arús sobre alguns falsos rumors per la seva absència. "Com per Turquia?", reaccionava el presentador. "Et veig més jove", afegia ella, tocant-se els cabells amb humor.

Recordem que 'Aruser@s' ha estat tot un èxit en audiències durant 2024, sent líder absolut als matins per tercer any consecutiu amb un 17,2% i 378.000 espectadors. Augmenta l'avantatge amb la seva competència a 4,7 punts, la major diferència de la història. Lidera també en Target Comercial (21,1%) i en la seva emissió completa (16,1%), on puja i assoleix el seu màxim històric.