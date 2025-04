Per què Antena 3 no emet 'Sueños de Libertad' aquest dijous i què el substitueix?

Males notícies per als seguidors de 'Sueños de Libertad', que aquest dijous es quedaran sense un nou capítol. Després de cancel·lar la seva emissió aquest mateix dilluns, a causa de l'apagada que va afectar tota la península, Antena 3 tampoc ha programat la sèrie per a l'1 de maig. En tractar-se d'un dia festiu, com passa a la resta de cadenes, Atresmedia ha aixecat tota la seva programació, prescindint també de l'emissió de 'Sueños de Libertad'.

Recordem que, en el capítol de dimecres de 'Sueños de Libertad',Andrés va aconseguir que el senyor Pedro contractés Ruiz, el detectiu. Andrés i Tasio van ensenyar la fàbrica i van posar al dia Ruiz, que a la seva arribada, va buscar afinitat amb Fina i amb Claudia, però a Marta no li va fer bona espina. La De La Reina va exigir respostes al seu germà sobre qui era el nou especialista en seguretat laboral.

Gema i Joaquín estaven molt il·lusionats amb l'adopció i no van poder evitar fer plans per al seu futur fill. Luis va fer una gran oferta a Damián a canvi que no carregués contra Luz, mentre Luis i Digna li donaven voltes a la situació. María es va vanagloriar que Begoña li demanés disculpes i Andrés va explotar contra ella.

| Atresmedia

D'aquesta manera, els seguidors de 'Sueños de Libertad' hauran d'esperar al divendres 2 de maig per gaudir d'un nou episodi. En el seu lloc, Antena 3 emetrà 'Multicine', amb la pel·lícula "Intocable" a les 16h. El cinema seguirà la resta de la tarda amb "Déu meu que t'hem fet" a les 18:10h, mentre que 'Pasapalabra' es mantindrà per sorpresa en el seu horari habitual a les 20h.

En la franja matinal, Antena 3 emetrà "Lo más", com el cap de setmana, juntament amb les reposicions de 'Cocina Abierta con Karlos Arguiñano' i 'La Ruleta de la Suerte'. En prime time sí que es mantindrà 'El Hormiguero', amb una entrevista a Flo, Ana Guerra i Esperansa Grasia,jurat i concursants de la nova edició de 'Tu Cara Me Suena'. Just després, Antena 3 apostarà pel cinema amb l'estrena de "Aigües profundes".