Les paraules contundents d'Iker Jiménez davant la decisió de Mark Zuckerberg

Les últimes notícies sobre el futur de l'empresa Meta estan ara en el punt de mira. Mark Zuckerberg, el seu fundador, ha declarat que l'empresa de Facebook, Whatsapp i Instagram, eliminarà el seu sistema de verificadors. Passarà al procediment que utilitza X, l'antic Twitter, on les aclaracions estan en mans dels usuaris.

Aquesta decisió ha creat ampolles i no ha deixat ningú indiferent i menys a Iker Jiménez qui, en el seu programa 'Horizonte', tracta els principals temes que ocorren a la setmana. Per això, ha estat molt crític després d'aquest canvi d'orientació de Mark Zuckerberg.

Per posar en context als espectadors, el programa ha emès unes declaracions que dies abans l'empresari va realitzar en un podcast: "L'administració Biden va intentar impulsar el programa de vacunació i va intentar censurar a qualsevol que estigués en contra".

"Ens van pressionar moltíssim perquè eliminéssim coses que eren certes. Ens van dir que havíem d'eliminar qualsevol publicació en què s'afirmés que les vacunes podrien tenir efectes secundaris" ha revelat en l'entrevista el CEO de Meta.

Iker Jiménez no ha dubtat a pronunciar-se al respecte i ha recordat com, en plena pandèmia, el seu programa s'havia d'enfrontar a alertes d'informació falsa a les xarxes: "Encara a casa, el senyor Mark i els seus tentacles ens seguien, lògicament. Estàvem parlant del laboratori de Wuhan, vam fer una investigació. Durant un any, cada vegada que sortien aquests vídeos, havíem d'aguantar allò de 'informació falsa'. Sigui com sigui, aquest va ser el sistema d'informació de moltes coses".

Ha estat just després quan el presentador ha qualificat aquest canvi de direcció com una traïció: Estàs admetent que moltes coses eren certes i que tu vas seguir amb la teva política? Sona una mica a traïdor. Durant anys has estat teledirigint molta informació important per al món".

El periodista ha seguit al·legant que aquest moviment representa una alineació amb la política del nou president dels Estats Units, Donald Trump, i amb Elon Musk: "Per què aquest canvi d'orientació de Mark Zuckerberg té desconsolats a molts? Era l'home que participava de tot això i ara sembla que s'alinea amb Elon Musk, que és com per a alguns mencionar el dimoni, i va a treure els verificadors".