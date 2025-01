La decisió d'Andrea del Río que dona un gir de 180º al que s'ha descobert a 'La Promesa'

Teresa, personatge d'Andrea del Río, decideix que el millor és deixar d'investigar l'habitació secreta. Aquest dijous 23 de gener a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Jana i Manuel van tornar al palau i la marquesa els va retreure la difusió de l'origen de Jana en una revista. Jana va compartir amb els seus companys els dies idíl·lics que havien passat amb els ancians. Mentrestant, Àngela es va anar guanyant la confiança de Manuel i Jana, una cosa impossible d'aconseguir amb Curro.

Després de descobrir que una altra persona ocupava l'habitació que ara era de la marquesa, mil preguntes van inundar Teresa, Vera, Lope i Marcelo. Pía estava cansada de les contradiccions de Ricardo cap a ella i, amb amargor, va decidir posar distància entre ambdós. Manuel va descobrir que anava a ser oncle de bessons.

En audiències, al novembre,'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Manuel parla amb Curro i Catalina sobre el gran pas que farà amb Jana. Després de perdre el negoci de l'oli, Alonso li explica, a Catalina primer i a Manuel després, que tenen alguns problemes econòmics. Ròmul reuneix el servei per prendre les primeres mesures d'austeritat. Encara que Àngela li diu a Leocadia que no vol anar a la festa, ella segueix endavant amb les gestions, però, a més, descobreix una cosa molt preocupant de la seva filla.

Teresa, personatge d'Andrea del Río, decideix que el millor és deixar d'investigar l'habitació secreta que han trobat. Tant Jana com Teresa s'adonen de com està de pendent María Fernández de Samuel. Ricardo li demana a Pía una segona oportunitat i Ròmul li dona un ultimàtum a Petra perquè li digui on ha anat Santos.