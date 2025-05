L'amenaça ferma de Roser Tapias que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'

María, personatge de Roser Tapias, xantatgea a Andrés per les accions. Aquest dilluns 19 de maig, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Joaquín es va assabentar que els diners que havia enviat a les monges mai van arribar. Luz es va desfogar amb Begoña perquè seguia afectada per la discussió que havia mantingut amb Luis. Begoña es va sentir més tranquil·la en saber que la custòdia de Julia estava ara en mans de Damián.

Andrés, fart de les seves argúcies, va enfrontar-se a el senyor Pedro per l'oferta que li havia fet a María. Joaquín i Gema van haver de trobar una escola per a Teo. A més, Claudia va tenir gelosia de la misteriosa dona de la qual s'havia enamorat Raúl.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', és la funció teatral de Julia i tots irradien orgull pel seu rendiment com a Ventafocs, però María pretén aigualir-los la festa. Luz atén a Teo i s'adona de quin és realment el seu problema. El nen connecta amb la doctora pel seu interès mutu en la ciència.

el senyor Pedro es desfoga amb Irene després de la seva discussió amb Digna per la compra de les accions de Julia. D'aquesta manera, Digna proposa als seus fills que prenguin la davantera en la compra de les accions de Julia a María. No obstant això, María, personatge de Roser Tapias, xantatgea a Andrés: no vendrà les accions a el senyor Pedro si Andrés deixa de veure a Begoña.

Tasio, li explica a Carmen com de feliç el fa poder afermar la relació professional amb Marta. Carmen, d'altra banda, tem que la situació de Francisca afecti les vendes.