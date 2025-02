Gerro d'aigua freda per a María Castro després d'una dolorosa ruptura a 'La Promesa'

La relació de Pia, personatge de María Castro, i Ricardo passa per hores baixes. Aquest dilluns 3 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Martina es va presentar de manera inesperada al palau juntament amb Jacobo. Alonso es va negar a donar-li diners a Cruz per pagar el xantatge del fotògraf. Cruz va discutir amb Jana per oferir-se a ajudar a resoldre els problemes econòmics i Manuel li va dir a la seva esposa que tot s'arreglaria.

A més, Àngela va entregar un matalàs al refugi de Samuel i va quedar impressionada amb el lloc. Ricardo estava molt preocupat per la influència que Petra exercia sobre Santos. Finalment, Lorenzo es va llançar als braços de Leocadia.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Cruz és conscient que, si vol saber qui la va trair, ha de pagar-ho. Serà Jana qui, sense saber-ho, contribuirà a que ho aconsegueixi. Qui no aconsegueix res és María Fernández, ja que, per molt que ho intenti, Samuel continua tancant-se en banda per parlar del petó.

Per la seva banda, Àngela investiga sobre Curro i els motius que el van portar a no parlar-li sobre Martina quan la va veure al ball. La relació de Pia, personatge de María Castro, i Ricardo passa per hores baixes. La donzella comença a plantejar-se si ha arribat el moment de prendre mesures dràstiques.

Dràstica és Leocadia amb Lorenzo després d'haver-la besat: si torna a fer una cosa així, haurà d'atendre's a les conseqüències.