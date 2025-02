Les paraules de Clara Alvarado que marquen un abans i un després a 'La Moderna'

Mercedes, personatge de Clara Alvarado, dona un valuós consell a Maruja, interpretada per Lola Marceli. Aquest dimecres 19 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Emiliano es va guardar un as a la màniga contra Fermín després de rebre les seves accions i una dura advertència. L'empresari va prendre cartes en l'assumpte per acusar el seu vell amic d'haver matat Lázara. Pepita va tornar a posar-se del costat d'Emiliano i Maruja i ella es van veure enfrontades constantment. Per tant, Maruja es va enfrontar a situacions difícils amb Emiliano, Pepita i Iván.

Al saló de te, Quico va anunciar que se n'anava de 'La Moderna' i de Madrid amb la intenció de tornar al poble i es va acomiadar dels seus companys. Mentrestant, Pietro va convidar Cañete, Teresa i Fermín a sopar a casa seva per celebrar les bones notícies. Per últim, Iván va confessar els seus sentiments a Mercedes i es va atrevir a fer-li un petó.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per al març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Maruja acudeix al Madrid Cabaret a veure Mercedes i li dona un valuós consell. La tensió entre Maruja i Emiliano cada vegada és més gran, i tots en pateixen les conseqüències, sobretot Pepita i Iván.

Al saló de te, tots pateixen un gran disgust en descobrir qui és l'Emmascarat de la Porta del Sol gràcies al testimoni de la seva última víctima. És una persona molt estimada per tots els treballadors. I, per si no fos prou, Ballesteros torna amb la intenció d'apropiar-se de la pel·lícula que està dirigint Inés.