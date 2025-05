Gerro d'aigua freda per a Evren després de sortir a la llum la seva malaltia a 'Renacer'

Antena 3 emet aquest dimarts 13 de maig, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Efsun va descobrir que dues persones van entrar a casa seva i la van empènyer. El detectiu va voler interrogar tothom per trobar els culpables de l'accident. Timur només va posar problemes perquè Bahar no pogués veure Umay. A més, aviat se celebraria el judici per la seva custòdia.

Bahar i Evren van ser molt feliços junts. Van tenir una cita romàntica i ella es va emocionar en veure com Evren l'estimava i cuidava. Bahar va acabar confessant que ella va ser qui va entrar a la casa, però que Efsun va caure sola. Després de la confessió, Seren va demanar a la seva mare que no denunciés Bahar, i aquesta va accedir, assegurant que ho feia per Aziz i els nadons.

| Atresmedia

'Renacer' compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen el repartiment.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dimarts?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Aziz i Seren es plantegen si seguir endavant amb el seu matrimoni o separar-se. Necessiten un temps per analitzar els seus problemes i adonar-se de què volen. Timur empatitza amb Rengin i es penedeix de no haver estat al seu costat en alguns moments tan importants com el naixement de Parla.

Evren descobreix que pateix un dany neurològic i queda abatut en saber que no podrà exercir com a cirurgià. Al mateix temps, Bahar ha de testificar sobre els tremolors que va patir Evren durant una intervenció i com ella va haver de posar-se al comandament per salvar el pacient. Timur se sent identificat amb Efsun, ja que creu que xoquen amb els seus fills i sap que ella tem perdre la seva filla si es casa amb Aziz.