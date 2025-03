L'última decisió de Natàlia Sánchez que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, pren una decisió respecte a la continuïtat de Manuela en la seva feina. Aquest dimarts 1 d'abril, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Andrés i Begoña van passar la nit junts, mentre Manuela va fer una visita a María. Tasio es va mostrar molest davant la decisió de Carmen de tirar endavant el seu projecte sense suports. Per intentar animar-la, Luis i Joaquín van decidir organitzar una sorpresa per a Digna.

Digna va descobrir el regal d'aniversari que li volia fer Luis, que, després de la pèrdua del seu olfacte, necessitava ajuda al laboratori. Begoña va confiar que Manuela pogués fer-se càrrec de la casa i suplir la manca de Digna. Marta es va enfrontar a el senyor Pedro després d'assabentar-se que Carmen estava desbordada intentant tirar endavant el seu nou projecte.

| Atresmedia

En audiències, el passat mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% de quota i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Julia intercedeix per Manuela perquè no la despatxin, mentre Pelayo revela a Marta la raó per la qual no podria tornar amb Darío. Begoña, personatge de Natalia Sánchez, pren una decisió respecte a la continuïtat de Manuela en el seu lloc de treball. el senyor Pedro comunica a Tasio que l'acompanyarà a la reunió amb els americans i el seu doble joc amb els Merino continua.

A Irene li sorprèn trobar Digna ajudant Luis al laboratori, mentre Gema té una idea per ajudar Carmen amb el seu projecte. Manuela intenta fer veure a María que Begoña és una bona persona, però María no cedeix. Damián descobreix Andrés sortint de l'habitació de Begoña.