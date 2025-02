Comunicat de Juli Fábregas que dona un gir de 180º a les vides de 'La Moderna'

El capità Dávila, personatge de Juli Fàbregas, informa Teresa que les víctimes de l'Emmascarat han augmentat. Aquest dimarts 4 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Don Fermín va justificar la seva negativa a no vendre l'1% perquè no li semblava convenient fer-ho fins a saber què li havia passat a Lázara. Mentrestant, va intentar convèncer-lo perquè li ho vengués, encara que amb resultats adversos. El mateix don Fermín va rebre una altra trucada anònima amb informació sobre la reina Lázara.

Paral·lelament, Paula i Rodrigo es van instal·lar a la casa de convidats on es van fer passar per cosins davant Amadora, la seva governanta. Al seu torn, Cañete li va explicar a Quico que Teresa i ell s'ho van passar molt bé en un sopar amb Paula, provocant la seva ira. També, les noies de 'La Moderna' li van deixar clar a Simó que no permetrien més amenaces a Pietro, que va rebre una carta de Galícia.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', el capità Dávila, personatge de Juli Fàbregas, informa Teresa que les víctimes de l'Emmascarat han augmentat a tres persones. Els primers intoxicats de 'La Moderna' comencen a aparèixer portant amb ells els primers dilemes al saló i els dubtes respecte al futur. Simó manipula la crema pastissera i li tira les culpes a Pietro.

Per la seva banda, Iván intenta xantatgear Amadora perquè es converteixi en una espia per a ell, però sense èxit. No obstant això, la governanta s'assabentarà que Rodrigo i Paula no són cosins.