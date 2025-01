El descobriment de Juanjo Puigcorbé que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

El senyor Pedro, personatge de Juanjo Puigcorbé, descobreix un tràgic esdeveniment. Aquest dimarts 7 de gener, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', després de l'anunci de l'esperada adopció del nen, Begoña es va adonar de la manipulació de Jesús amb Julia. Begoña, conscient del que havia fet Jesús, va canviar el seu parer respecte a l'adopció. Gema, després d'exigir la marxa de Miriam, es va consolar amb María, mentre Don Agustín va pressionar també a Digna perquè Luis i Luz es casessin.

Jesús va acusar a el senyor Pedro de filtrar informació als Merino. Digna va fer una important confessió a el senyor Pedro sobre la complicada compra de les terres i Pedro va fer una important confessió a Inés. Marta va intentar guanyar-se a Pelayo Olivares, mentre Tasio va creure haver allunyat les amenaces d'Eladio.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de novembre, 'Sueños de libertad' amb un 13,2% de share i 1.197.000 espectadors ha seguit lídia invicta de la sobretaula. És la sèrie diària més vista de la televisió, a 6,1 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Tasio creu que ha frenat a Eladio i intenta tranquil·litzar a Marta. No obstant això, Damián no li perdona el que ha passat. Digna s'il·lusiona en escoltar com Luis li diu a Luz que està disposat a deixar-ho tot per ella.

Fina adverteix a Marta que l'interès de Pelayo en ella va més enllà del professional. Andrés fa una generosa oferta a Jesús a canvi que el seu germà afavoreixi la nul·litat matrimonial amb Begoña. el senyor Pedro encararà a Jesús pel que ha passat amb Patricia Lambert.

Miriam, presa de la culpa, intenta forçar el seu acomiadament. Pedro demana a Digna una mica de distància pel bé de la seva dona.