'Fiesta' treu a la llum la inesperada relació entre Adara Molinero i Manuel Cortés

'Fiesta' ha sacsejat el món del cor aquest dissabte 10 de maig amb una revelació que pocs podien imaginar: Manuel Cortés i Adara Molinero podrien estar iniciant una relació sentimental. El que semblava una amistat forjada a 'Supervivientes' podria haver evolucionat en alguna cosa més. De fet, tot apunta que l'espurna es va encendre durant la recent Fira d'Abril a Sevilla.

L'encarregat de deixar anar la bomba ha estat Jorge Moreno, redactor de 'Fiesta', qui va portar la informació, però també imatges que donarien suport a la seva exclusiva. "Em truquen per telèfon, estic en un lloc i em diuen ‘aquestes dues persones s'estan embolicant ara mateix’. Ho tinc tot en aquest telèfon", va explicar el periodista, detallant com va rebre l'avís i es va dirigir al lloc per capturar proves de la trobada entre Adara Molinero i Manuel Cortés.

En les imatges compartides, es percep una evident proximitat entre ambdós. "La seqüència és claríssima perquè estan a aquesta alçada", va comentar Jorge Moreno mentre ensenyava el contingut en ple directe. Encara que no es va veure un petó, l'ambient que els envoltava no deixava lloc a dubtes. "Hi havia gent que deia que s'havien fet un petó, però jo no els vaig veure", va matisar el redactor, deixant entreveure que el que sí es va captar va ser una forta complicitat.

Testimonis presents també haurien notat el mateix: rialles constants, mirades còmplices i gestos que donaven a entendre que entre ells hi havia alguna cosa més que camaraderia. "La gent s'estava adonant que estaven molt junts, que no paraven de riure, que s'intercanviaven somriures…", va relatar Jorge Moreno davant una taula de col·laboradors que no va trigar a reaccionar.

"Aquí hi ha rotllet", van sentenciar alguns tertulians, al que el mateix Jorge va afegir: "Tenien molt bon rotllo i veia xiuxiuejos entre ells". No obstant això, aquesta aparent connexió no està exempta de matisos curiosos. Alexia Rivas va ser qui es va encarregar de destacar-ne un: "Manuel Cortés és íntim de Bosco, que és l'exnòvio d'Adara, perquè van estar els tres junts a 'Supervivientes'".

A la tarda, 'Fiesta' amb Emma García es va mantenir en audiències amb un fluix 8,5% i 690.000 espectadors a Telecinco. El programa d'Emma García va aconseguir pics per sobre del 10% en alguns minuts.