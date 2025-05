Patricia Cerezo salta per sorpresa a Telemadrid amb el retorn de 'Aquí se hace'

Després de la bona acollida de la primera temporada, Telemadrid estrena el pròxim dilluns, a les 22:30 hores, la segona entrega de 'Aquí se hace'. Es tracta d'un espai que reivindica la riquesa del teixit productiu de Madrid i el saber fer de la seva gent.

La nova temporada de 'Aquí se hace' estarà presentada per Patricia Cerezo, que acompanyarà els espectadors en un recorregut pels productes i oficis de la regió. Aquests no només satisfan la demanda local, sinó que també arriben a mercats nacionals i internacionals. Patricia Cerezo substitueix Mónica Martínez, que va presentar la primera temporada de 'Aquí se hace'.

Madrid, habitualment percebuda com una gran consumidora de productes de la resta del país, és també un motor productiu amb un impacte notable en nombrosos sectors. Des de l'anís de Chinchón fins a l'oli d'oliva, xocolates, cerveses artesanes, formatges, vins i fins i tot vestuari de cinema, la regió madrilenya destaca per la seva capacitat per crear, innovar i mantenir vives tradicions ancestrals.

| Telemadrid

'Aquí se hace' torna amb l'objectiu de desvelar aquesta faceta menys coneguda de la Comunitat. Demostrarà que a Madrid no només es consumeix: també es produeix, i molt.

El primer episodi de la temporada tindrà com a punt de partida la localitat d'Arganda del Rey, una ciutat que conjuga tradició i modernitat, orgull industrial i herència vinícola i olivarera. Patricia Cerezo descobrirà la seva història a través de ponts centenaris, trens d'altres èpoques i el seu vincle amb Miguel de Cervantes.

'Aquí se hace' inclourà, a més, altres seccions que abordaran aspectes clau del patrimoni productiu d'aquest municipi. Una d'elles oferirà un recorregut pel passat, present i futur del Metro de Madrid, destacant la innovació i la tecnologia desenvolupades en un dels sistemes de transport més representatius de la Comunitat. Una altra se centrarà en l'art del tenyit artesanal, una tècnica ancestral que encara perdura a la regió com a símbol de creativitat i expressió individual. Finalment, l'espai s'endinsarà en l'ànima de la indústria vinícola d'Arganda del Rey, una tradició profundament arrelada que ha marcat la història i el caràcter d'aquesta localitat.