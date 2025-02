Melody supera els problemes de so i es converteix en la guanyadora del Benidorm Fest

Espanya ja té el seu representant per a Eurovisió 2025. Després d'una setmana intensa del Benidorm Fest, el públic i el jurat professional han escollit el guanyador de la nit. La guanyadora ha estat Melody, que després de superar els problemes de so de la seva semifinal, representarà Espanya a Eurovisió 2025.

Recordem que Daniela Blasco, com una de les favorites, ha obert la nit d'actuacions en el Benidorm Fest, seguida per Kuve i Mawot. Una altra de les favorites de la nit, la Chispa, ha seguit amb la seva actuació, just abans de Mel Ömana i J KBello, que també comptaven amb gran suport del públic. L'última actuació ha estat la de Lucas Bun, que ha donat pas a la gran favorita del Benidorm Fest: Melody amb el seu "Esa Diva".

| RTVE

Vots del jurat professional:

J Kbello: 74 punts

Daniela Blasco: 71 punts

Melody: 70 punts

Mel Ömana: 61 punts

KUVE: 52 punts

LaChispa: 48 punts

Lucas Bun: 38 punts

Mawot: 18 punts

Recordem que el jurat professional ha estat format per Roberto Santamaría, Javier Llano, Jaime Acero, Claudia Orellana, Oksana Skybinska, Maja Tokic, Twan van de Nieuwenhuijzen i Maríangela Borneo.

Vots del públic amb els seus SMS i RTVE Play:

Melody: 80 punts

Daniela Blasco:

J Kbello: 60 punts

Mel Ömana: 56 punts

LaChispa: 50 punts

KUVE: 44 punts

Mawot: 40 punts

Lucas Bun: 32 punts

Suma de vots totals

En audiències, la primera semifinal del Benidorm Fest va liderar amb màxim històric en obtenir un estupend 13,1% de share i una mitjana de 1.215.000 televidents. La preselecció d'Eurovisió va destacar en espectadors de 13 a 24 anys (28,3%) i de 25 a 44 anys (28,3%). La segona semifinal va baixar malgrat liderar la nit amb un 11,2% i 1.030.000 espectadors, pujant a un estupend 23,1% en el target 13-25 i un 27,4% en el de 25-44.