La indignació de Chechu Salgado pel que ha passat de manera inesperada a 'Valle Salvaje'

Gaspar, personatge de Chechu Salgado, segueix molest perquè no va acudir a la important reunió. Aquest dimarts 25 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Gaspar va mostrar el seu descontentament per haver estat exclòs de la reunió davant Bernardo. Paral·lelament, Julio va demanar temps al seu pare abans de vendre les possessions d'Evaristo, per fer-li entendre a Adriana que era bo per a tots. A més, Victoria va recordar a Luisa que hauria de treure el nadó de casa seva.

Per la seva banda, Mercedes va confessar als seus nebots el que va haver de fer amb Toribio i per què ho va fer. Mentrestant, Bernardo no es va prendre gaire bé la decisió de la seva estimada per evitar fugir del vall. Finalment, Leonardo va confessar a Bàrbara que l'estimava, però que aviat ha de tornar a casa. En un sopar, a soles, Julio va pressionar Adriana amb els seus plans de futur, i la Salcedo li va acabar fent una confessió.

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', José Luis demana explicacions a Mercedes per haver confessat als seus nebots el de Toribio. Per la seva banda, Gaspar no sembla content amb el fet que la seva dona cuidi el nadó de Luisa i aquesta creu que té alguna cosa en contra seva. Paral·lelament, Matilde li aclareix que el que li passa a Gaspar és que sap que ella està amb Atanasio.

Mentrestant, Leonardo i Bàrbara han decidit estar junts tot i que Leonardo, algun dia, tornarà a Madrid, però decideixen que ho solucionaran tot quan arribi el moment. Finalment, Gaspar, personatge de Chechu Salgado, segueix molest perquè no va acudir a la important reunió de negocis i aprofita que sap que Alejo i Luisa estan junts per atrevir-se a menysprear-lo. A més, Adriana es refugia en Rafael i Bernardo segueix ressentit amb Mercedes per la seva decisió de romandre a 'Valle Salvaje'.