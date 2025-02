El descobriment de Marta Costa dona un gir de 180º al futur de 'La Promesa'

Àngela, personatge de Marta Costa, aconsegueix saber amb quina família pretenen Lorenzo i Cruz casar a Curro. Aquest dimecres 26 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', a Cruz no li va passar desapercebut com Àngela va començar a fer i desfer al palau i li va deixar les coses ben clares. Curro no va acabar de creure la història que el volien casar, però Àngela tenia certeses i va cedir fins a obrir-li els ulls. María Fernández no estava gens convençuda per la revelació de Samuel, però el sacerdot se les va enginyar per demostrar la veritat.

La taca de sang continuava sent una incògnita per a Jana. El risc que va córrer era intentant desentranyar-la floreixin altres veritats fins ara ocultes. Manuel ja no amagava més les seves intencions: es va reunir amb el seu pare per dir-li que volia abandonar 'La Promesa'.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Catalina i Martina canvien la seva opció respecte al futur de la finca i decideixen vendre, tal com Alonso havia demanat. No obstant això, aquesta decisió arriba massa tard. Aconsellada per Ramona, Jana parla amb Leocadia que li dona diverses pistes per entendre què és el que li va passar a Dolores i qui pot estar darrere de tot.

Després de l'amenaça de Santos d'explicar el que sap de la mort del baró, Pia es reuneix amb les implicades i decideixen mantenir el silenci al respecte. No obstant això, la presència contínua d'Ana al palau no li ho posa gens fàcil a Pia. Finalment, Àngela, personatge de Marta Costa, aconsegueix saber amb quina família pretenen Lorenzo i Cruz casar a Curro.