El dubte de Natalia Sánchez que cau com una gerra d'aigua freda a 'Sueños de Libertad'

Andrés i Begoña, personatge de Natalia Sánchez, dubten si realment Jesús es va suïcidar. Aquest dilluns 26 de maig, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Andrés estava decidit a investigar la relació de Jesús amb Górriz. Després de l'incident de la furgoneta, el senyor Pedro va exigir responsabilitats a Tasio i Marta, que van localitzar els lladres. Gema va haver de portar-se en Teo a la feina, però el nen, aprofitant que ningú el veia, va anar sol per la fàbrica.

Raúl va demanar ajuda a Claudia per triar un regal per a María i així aconseguir el seu perdó. Irene va descobrir que Andrés intentava investigar el suborn de Górriz i va alertar el senyor Pedro. Marta va necessitar desfogar-se amb Fina per les pressions de el senyor Pedro i la presència a casa de doña Clara. Andrés va fer un important descobriment en la seva investigació del suborn de Górriz.

[IMAGE]{1029754}[/IMAGE]

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Andrés està disposat a trobar Górriz perquè li aclareixi què va passar. Begoña, personatge de Natalia Sánchez, i ell dubten si realment Jesús es va suïcidar. Gema no aconsegueix fer-se amb Teo, i Luz intenta ajudar-la, però Gema no porta bé que la metgessa li doni consells.

Don Agustín intenta subornar el senyor Pedro. Irene està molt pendent dels moviments d'Andrés en la seva investigació, mentre María percep la bona sintonia que existeix entre Claudia i Raúl. Andrés estava decidit a anar a Cadis a buscar Górriz, però just abans de sortir, rep una visita inesperada.