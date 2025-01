El descobriment d'Ana Fernández que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Digna, personatge d'Ana Fernández, descobreix el terrible final d'Inés, encara que no tot. Aquest dimecres 8 de gener, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Tasio va creure que havia frenat a Eladio i va intentar tranquil·litzar a Marta. Tanmateix, Damián no li va perdonar el que va passar. Digna es va il·lusionar en escoltar com Luis li deia a Luz que estava disposat a deixar-ho tot per ella.

Fina va advertir a Marta que l'interès de Pelayo en ella anava més enllà del professional. Andrés va fer una generosa oferta a Jesús a canvi que el seu germà afavorís la nul·litat matrimonial amb Begoña. Don Pedro va enfrontar Jesús pel que va passar amb Patricia Lambert.

Miriam, presa de la culpa, va intentar forçar el seu acomiadament. Pedro va demanar a Digna una mica de distància pel bé de la seva dona. Don Pedro va descobrir un tràgic esdeveniment.

Aquest 2024, 'Sueños de libertad' davant 1.211.000 i un 13,2% de share, ha estat la segona sèrie més vista de la televisió, convertida en la revelació de l'any. És la sèrie diària més vista, aconseguint 2,1 milions d'espectadors únics, sent líder invicta cada mes i en el 96% de les seves emissions. Avantatja als seus competidors en 5,4 i 4,3 punts respectivament.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Marta alerta que Eladio ha tornat. Damián i Tasio decideixen solucionar-ho personalment. Luz, culpable per no haver estat sincera amb Digna, li fa una important confessió.

Begoña agraeix a Andrés l'oferta que ha fet a Jesús. Damián intenta convèncer Jesús perquè només accepti la meitat de les accions del seu germà. Pelayo accepta la proposta de Marta i, a més, li proposa anar a sopar.

María fa un important descobriment sobre el seu estat actual. Joaquín pren una decisió respecte a la situació de Miriam a l'empresa. Digna, personatge d'Ana Fernández, descobreix el terrible final d'Inés, encara que Pedro, culpable, oculta part de la veritat.