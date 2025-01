La decisió de Seyran que dona un gir de 180º a la seva relació a 'Secretos de Familia'

Antena 3 emet aquest diumenge 12 de gener, a les 22h, un nou capítol de 'Una nueva vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència en més de 120 països. 'Una nueva vida', que està disponible per avançat a atresplayer, està actualment emetent la seva tercera temporada a Turquia.

Recordem que, en el capítol anterior, Ferit es va sentir sol i no confiava en ningú després de veure el seu propi pare amb Ifakat, però Seyran va voler donar-li suport. Defne va oferir una feina a Seyran perquè un dissenyador volia crear una col·lecció especial per a ella. Era un projecte que li va atorgar molt prestigi, però Ferit s'hi va negar rotundament, encara que ella estava decidida a escoltar l'oferta laboral.

Ferit no va consentir que Pelin refés la seva vida amb un altre home, per la qual cosa va increpar Burak, el noi que estava coneixent. Els dos van quedar en un pàrquing per parlar, però tot es va torçar en l'últim moment.

| Atresmedia

'Una nueva vida' es va estrenar amb gran èxit després de situar-se com a líder i el més vist de la nit de diumenge. Va aconseguir conquerir prop de 1,2 milions de seguidors de mitjana, amb un 11,8% i 2.778.000 espectadors únics, i es va imposar a tots els seus competidors.

Què passarà en el nou capítol de 'Una nueva vida'?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Una nueva vida', Ferit i Abidin són amenaçats pels homes de Serter, que els adverteixen perquè no el tornin a tocar. Seyran es reuneix amb Efe i Defne per escoltar la proposta de feina. Està molt emocionada amb el projecte, però vol pensar-ho i parlar amb la seva família.

Per la seva banda, Ferit no permetrà que la seva dona accepti. Fins i tot amenaça Efe perquè s'allunyi d'ella. Ferit ha deixat de respectar el seu pare i Ifakat. Ells estan molt preocupats per si surt a la llum la seva aventura, ja que Ferit els desafia constantment.

Ferit adverteix Pelin que Serter és perillós i vol que talli la seva relació amb ell. Seyran s'assabenta que Ferit continua veient Pelin i s'enfada molt. La parella té una forta discussió i Seyran acaba prenent una decisió que torna boig el seu marit.