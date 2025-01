Gerro d'aigua freda per a Ferit: el que passa a 'Una nueva vida' el deixa trencat

Antena 3 emet aquest diumenge 5 de gener, a les 22h, un nou capítol de 'Una nueva vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència en més de 120 països. 'Una nueva vida', que està disponible per avançat a atresplayer, està actualment emetent la seva tercera temporada a Turquia.

Recordem que, en el capítol anterior, Ferit va celebrar una festa de Cap d'Any que va resultar ser tot un èxit. Va pensar que aquella nit tindria l'acostament amb Seyran que havia esperat tant de temps, però no va ser així. Sultà va buscar Ferit i el va abraçar, sense saber que Yusuf els estava veient i li ho va explicar a Seyran: ella no s'ho va creure, però va quedar una mica pensativa.

Seyran i Ferit van anar a fer-se unes fotos amb Defne, una amiga de Gülgün i, aquella mateixa nit, els va escriure per sortir de festa. Ferit va enxampar el seu pare amb Ifakat i va quedar en xoc, per la qual cosa va decidir anar a la festa amb la seva dona. Allà, Ferit va explicar a Seyran el que havia vist i ella va confessar que ja ho sabia i tots dos van discutir. Ferit estava molt enfadat, no parava de beure i va acabar prenent una decisió que podia suposar el final del seu matrimoni.

| Atresmedia

'Una nueva vida' es va estrenar amb gran èxit després de situar-se com a líder i el més vist de la nit de diumenge. Va aconseguir conquerir prop de 1,2 milions de seguidors de mitjana, amb un 11,8% i 2.778.000 espectadors únics, i es va imposar a tots els seus competidors.

Què passarà en el nou capítol de 'Una nueva vida'?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Una nueva vida', Ferit se sent sol i no confia en ningú després de veure el seu pare amb Ifakat, però Seyran vol donar-li suport i estar al seu costat. Defne ofereix una feina a Seyran perquè un dissenyador vol crear una col·lecció especial per a ella. És un projecte que li atorgarà molt prestigi, però Ferit s'hi nega rotundament, encara que ella està decidida a escoltar l'oferta laboral.

Ferit no consent que Pelin refaci la seva vida amb un altre home, per la qual cosa increpa Burak, el noi que està coneixent. Els dos queden en un pàrquing per parlar, però tot es torça en l'últim moment.