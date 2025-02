La decisió de José Manuel Seda que cau com un gerro d'aigua freda a 'Valle Salvaje'

José Luis, personatge de José Manuel Seda, rebutja a Victoria amb un missatge clar. Aquest dijous 27 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', José Luis va demanar explicacions a Mercedes per haver confessat als seus nebots el de Toribio. Per la seva banda, Gaspar no semblava content amb el fet que la seva dona cuidés el nadó de Luisa i aquesta va creure que tenia alguna cosa en contra seva. Paral·lelament, Matilde li va aclarir que el que li passava a Gaspar és que sabia que ella estava amb Atanasio.

Mentrestant, Leonardo i Bàrbara havien decidit estar junts tot i que Leonardo, algun dia, tornaria a Madrid, però van decidir que ho solucionarien tot quan arribi el moment. Finalment, Gaspar va seguir molt molest perquè no va acudir a la important reunió de negocis i va aprofitar que sabia que Alejo i Luisa estaven junts per atrevir-se a menysprear-lo. A més, Adriana es va refugiar en Rafael i Bernardo va seguir ressentit amb Mercedes per la seva decisió de romandre a 'Valle Salvaje'.

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', José Luis, personatge de José Manuel Seda, rebutja a Victoria, però intenta que aquesta entengui que poden seguir fent moltes coses junts, encara que no es casin. Mentrestant, Eustaquio li explica a Sol que Leticia viatja a 'Valle Salvaje' per veure'l. Al seu torn, Bàrbara serveix de suport al seu preceptor que està tan il·lusionat com apenat.

Paral·lelament, Luisa dona l'oportunitat a Matilde de deixar de cuidar el seu fill, però la dona es nega, ja que cuidar-lo dona sentit a la seva vida. A més, li explica a la criada la seva relació amb Atanasio. Finalment, Gaspar segueix sense aprovar que la seva dona cuidi Evaristo i creu que Luisa s'ha enginyat per beneficiar-se de Matilde. I Mercedes i Victoria tornen a discutir, provocant una crisi a la Salcedo de la qual surt amb l'ajuda de Pedrito.