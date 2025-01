La vida del fill de Llorenç González corre perill després del que ha succeït a 'La Moderna'

Trini i Miguel, personatge de Llorenç González, no tenen els mitjans per costejar l'operació del petit Léon. Aquest divendres 3 de gener, a les 16:30h, els fans podran continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Paula li va exigir saber la veritat a Rodrigo. I el fill de Pepita li va explicar que Amaya pertanyia al seu passat, a més, li va prometre que ho solucionaria tot. Mentrestant, Emiliano li va deixar clar al seu fill que no volia saber res més d'ell: unes dures paraules que se li van incrustar com ganivets a Iván.

Al saló de te, Fermín va aprovar la contractació de Quico, mentre el pla maquiavèl·lic d'Emiliano es va posar en marxa. Per la seva banda, Antonia i Pietro van demanar permís per absentar-se de nou a la feina i començar la recerca del seu nét. A les golfes de les germanes, Laurita va rebre una proposta que podria canviar els plans del seu futur.

| RTVE

En audiències durant el mes de novembre, les sèries diàries 'La Promesa' i 'La Moderna' van continuar a l'alça. D'aquesta manera, 'La Moderna' amb un 9% de share i 758.000 espectadors aconsegueix el seu segon millor promig mensual històric en quota. A més, La 1 ha signat recentment la renovació de la sèrie, que comptarà amb 45 capítols més dels previstos.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Maruja i César desbordaran de felicitat en poder gaudir del seu amor sense que ningú els ho impedeixi. Mentrestant, Mercedes es presentarà a casa dels Pedraza per enfrontar-se a Emiliano i tots dos reben una notícia fatídica.

Al saló de te, Fermín no els donarà permís a Pietro i Antonia per absentar-se de nou de la seva feina. Malgrat la negativa del seu cap, Antonia i Pietro es preparen per posar en marxa el seu viatge a Galícia. Per últim, la preocupació creix a casa de Trini i Miguel, personatge de Llorenç González, quan descobreixen que no tenen els mitjans per costejar la cara operació del petit Léon.