Assenyalen els nous projectes de Bárbara Rey a Telecinco després del seu costós fitxatge

Després de l'impacte de les seves confessions en els especials de 'De Viernes', Bárbara Rey sembla perfilar-se com una de les figures clau en els projectes de Telecinco per a aquest any. La seva entrevista exclusiva amb Santi Acosta va aconseguir bons resultats d'audiència, cosa que ha obert especulacions sobre el seu futur a la cadena. De fet, a 'Vamos a ver', Verónica Dulanto ha llançat apostes sobre els pròxims passos de la vedet a televisió.

Després que el càsting de 'GH DÚO' estigui tancat, la presència de Bárbara Rey com a participant ja és impossible en aquesta edició, on la seva nora, Ana Herminia, és concursant. I és que es va rumorejar aquesta opció, incloent també a Ángel Cristo JR i Sofía Cristo com a participants.

Sobre el potencial futur de Bárbara Rey en altres formats, Verónica Dulanto va especular: "Estic fent recapitulació. El 2024 va entrar Ángel Cristo a 'Supervivientes' i ara entra Ana Herminia a GH DÚO. Veurem a Bàrbara en la pròxima edició de 'Supervivientes'?".

| Telecinco

Aquesta possibilitat, de la qual també va parlar Kike Calleja, va ser rebuda amb entusiasme per alguns col·laboradors. "Em semblaria meravellós veure com la mare d'Ángel Cristo JR s'enfronta als reptes d'Hondures", va comentar el col·laborador de 'Vamos a ver'.

Cal recordar que, el 2019, Bárbara Rey va estar a punt de participar a 'Supervivientes', però finalment el seu fitxatge va ser descartat després de la incorporació d'Isabel Pantoja al reality. "Jo anava a anar a 'Supervivientes', però ja no hi vaig", va arribar a confessar en el seu moment, assenyalant a la tonadillera.

No obstant això, altres col·laboradors van apuntar que formats menys exigents podrien ser més adequats per a Bárbara Rey. "Crec que la veurem a 'Bailando con las estrellas'", van suggerir al plató. Els tertulians de 'Vamos a ver' van destacar que el carisma i l'experiència televisiva de Bárbara Rey podrien encaixar en un concurs d'aquestes característiques.

Cal destacar que Bárbara Rey no és una desconeguda en el món dels realities. Va ser guanyadora de 'Esta cocina es un infierno' i concursant a 'Acorralados'. La seva última participació en un programa va ser en la present edició de 'Mask Singer,' on va sorprendre al públic sota la màscara de Troll.