Maite Galdeano fa un gir de 180º pel que diu de Kiko Jiménez a 'De Viernes'

El primer 'De Viernes' de l'any va estar marcat per l'esperada aparició de Maite Galdeano. La mare de Sofia Suescun va tornar a l'espai nocturn de Telecinco per abordar alguns dels temes més controvertits relacionats amb la seva família. Unes vivències que van incloure declaracions sobre Kiko Jiménez que han generat un intens debat.

Des del començament, Maite Galdeano va intentar matisar els seus comentaris previs en els quals qüestionava l'actitud de Kiko Jiménez cap a Sofia Suescun. "A veure, jo vull deixar en aquest plató molt clar que no vull de cap manera deixar caure que Kiko sigui un maltractador, d'acord?. Això de cap manera, si us plau, que no s'entengui això, d'acord?", va assenyalar inicialment Maite Galdeano, buscant aclarir qualsevol malentès.

"He vist coses que a mi no m'han agradat com a mare. I, és clar, penso que si són una parella d'enamorats, no havien de succeir, sense més. Però sempre sota el meu punt de vista", afegia.

| Telecinco

Aquestes aclaracions no van evitar que Carmina, mare de Kiko Jiménez, reaccionés amb duresa, qualificant la convidada de "sensevergonyes" en una trucada a 'De Viernes'. Davant d'aquest dur atac, Maite Galdeano va insistir que els seus comentaris es referien únicament a discussions de parella normals, encara que li resultessin difícils d'acceptar com a mare.

El distanciament amb la seva filla Sofia Suescun també va ocupar un lloc central en l'entrevista. Només una setmana abans, Sofia Suescun va confessar sentir-se més lliure després de la seva ruptura amb Maite Galdeano: "Hi ha hagut un canvi respecte a sentir-me alliberada", va dir.

Visiblement afectada, Maite Galdeano va decidir respondre: "Em va fer mal el que va dir la meva nena". Tot i expressar la seva felicitat per veure Sofia Suescun bé, va revelar el seu malestar: "Ens teníem l'una a l'altra i res més". A més, va qüestionar l'autenticitat de la nova faceta nadalenca de la seva filla: "Mai li ha agradat el Nadal, però ara decora la seva llar i comparteix el procés a les xarxes socials. L'arbre l'ha de posar".

Alguns col·laboradors van suggerir que les publicacions de Maite Galdeano a les xarxes socials podrien estar alimentant el conflicte. No obstant això, va negar qualsevol intenció provocadora: "Les meves paraules no són indirectes ni provocacions".

En un moment especialment emotiu, Maite Galdeano va llançar un missatge als seus fills, Sofia i Cristian Suescun: "Sóc una merda si estic sola. Us estimo, aixequeu el telèfon, si us plau, que sabeu que jo no em menjo ningú".