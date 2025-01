La confesión de Victoria Federica ante la opinión de su familia sobre 'El Desafío'

Victoria Federica, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, debuta en la televisión en 'El Desafío', que se estrena este viernes 10 de enero en Antena 3. Se suma al elenco de concursantes formado por Genoveva Casanova, Feliciano López, Roberto Brasero, Manuel Díaz 'El Cordobés', Susi Caramelo, Lola Lolita y Gotzon Mantuliz.

En la presentación de 'El Desafío', Jorge Salvador destacó la evolución de Victoria Federica durante su participación. "Victoria empezó como un pajarito asustado, se notaba que no estaba en su ambiente, estaba incómoda, pero fue cogiendo fuerza y ha terminado el programa como una heroína", comentó el productor.

"Además, ella es la primera mujer de las cinco ediciones que ha pedido hacer una prueba de fuego", añadió. Además, bromeó sobre la diferencia de responsabilidad entre "quemar a Susi y a Vic".

| Atresmedia

Durante la rueda de prensa, Victoria Federica se mostró encantada con su experiencia en 'El Desafío'. "Ha sido un regalo y no me arrepiento", destacó. Al ser preguntada sobre la reacción de su familia a su incursión en la televisión, la hija de la Infanta Elena aseguró que en su casa "están muy contentos todos de que haya hecho esto".

A pesar de los nervios iniciales, Victoria Federica confesó que su participación no fue fácil: "Lo intentaron una vez, pero no me sentía segura. Sin embargo, es la mejor decisión que he tomado".

"Llegué asustada, porque no estaba en mi zona de confort, pero todos me hicieron sentir en casa y familia", añadió. Además, se ha mostrado agradecida por el gran apoyo recibido: "La evolución ha sido sorprendente para mí, porque no me esperaba estar tan suelta al final del programa. Al principio, pensaba que me iba a morir de los nervios. Poco a poco me fui desenvolviendo y he conseguido superarme en muchas cosas que jamás hubiera hecho en mi vida y menos en televisión".

Finalmente, cuando se le preguntó si considera que su participación en 'El Desafío' cambiará la percepción pública sobre ella, Victoria Federica prefirió no entrar en detalles: "Cada uno que piense lo que quiera. Yo estoy muy contenta con lo que he hecho y espero sorprender a todo el mundo. Si quieren cambiar su forma de pensar, encantada, pero como no lo puedo controlar yo...".