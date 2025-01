La confessió d'Alejandro Bordanove que dona un gir de 180º a 'Valle Salvaje'

Atanasio, personatge d'Alejandro Bordanove, li confessa a Domingo que està disposat a matar José Luis. Aquest divendres 10 de gener, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior, Victoria, tement que Isabel confessés, li va recomanar prendre's uns dies de descans. Rafael va advertir Alejo sobre Domingo, i també li va fer veure que Julio no va fer mal a ningú. Alejo va tornar a preguntar a Luisa sobre la violació i aquesta va confirmar el que va succeir.

Després d'una nova discussió amb el seu cosí, José Luis el va amenaçar de mort, mentre Gaspar va començar a penedir-se del tracte a Matilde i li va curar les ferides. Domingo li va preguntar a Atanasio si estaria disposat a matar el Duc. Adriana va parlar amb Isabel sobre la signatura del seu pare en l'acord matrimonial.

| TVE

D'aquesta manera, 'Valle Salvaje' continua sense funcionar en audiències marcant el seu mínimmensual en quota aquest novembre amb un 6,6% i 529.000. Perd quatre dècimes respecte a octubre, encara que puja 30.000 televidents. No obstant això, és la segona sèrie més consumida en diferit a Espanya al novembre amb 241.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',preocupada, Isabel li explica a Victoria que Adriana sospita de l'autenticitat de la signatura d'Evaristo. Aquesta acaba de convèncer-la per abandonar la Casa Petita. Alejo li deixa clar a Julio que no vol tornar a tenir contacte amb ell.

Mercedes demana ajuda a Julio i Rafael perquè el seu pare accepti ajornar el casament. Luisa li explica a Alejo com es va produir la violació per part del seu germà. Atanasio, personatge d'Alejandro Bordanove, li confessa a Domingo que està disposat a matar José Luis. Gaspar comença a compadir-se de la seva esposa i li explica a Irene que no va ser ella qui li va fer avortar.