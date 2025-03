À Punt recupera per a les seves tardes 'Bona Vesprada' amb Ximo Rovira i Àlex Blanquer

Després dels registres de rècord aconseguits durant aquest mes de març per les Falles, À Punt durà a terme canvis en la seva programació diària. A partir del pròxim dilluns 31 de març, la cadena pública posa en marxa el magazine 'Bona Vesprada, Comunitat Valenciana', amb Ximo Rovira i Àlex Blanquer com a presentadors. Tres hores de directe, des de les 17h fins a les 20h, d'una nova finestra d'actualitat, servei públic, entreteniment, històries humanes, festes i societat.

'Bona Vesprada, Comunitat Valenciana' també inclourà connexions en directe des dels punts que marquin l'actualitat social, cultural i política. Tindrà diferents seccions perquè els espectadors puguin tenir una visió global de tot allò interessant que succeeixi a la Comunitat Valenciana.

El periodista Juan Nieto coordinarà una taula d'actualitat amb analistes especialitzats en cadascun dels temes. Hi haurà una secció de societat, coordinada per María Domínguez, on, amb un to divertit, s'abordarà l'actualitat de la cultura i els espectacles socials. Tot amb especial atenció als esdeveniments i personatges de la Comunitat Valenciana.

| À Punt

Les xarxes socials tindran també protagonisme, especialment aquells vídeos que s'han convertit en virals. La cuina i nutrició formaran part del programa, amb el cuiner Rubén Fenollar tres dies a la setmana, que ensenyarà a elaborar receptes fàcils, sanes i saludables. També hi haurà consells i productes saludables amb la nutricionista Clara Llorens.

La resta de canvis en la programació d'À Punt

Respecte a la programació matinal, cobra més protagonisme l'espai de producció pròpia 'La Via Verda'. El programa informatiu sobre medi ambient i canvi climàtic presentat per Mathies Muñoz augmenta la seva durada en directe, des de les 11:45h fins a les 13h. Comptarà amb nous continguts al voltant de l'orografia, la meteorologia, els cultius i la ramaderia de la Comunitat Valenciana, entre altres temàtiques.

Després d'aquest programa s'emetrà el concurs 'Alta Tensió', el NTC Migdia, el concurs 'Atrapa'm si pots' i nous capítols de 'La Cuina de Morera'. A la nit, després del NTC Nit, segueixen en antena el programa 'A la Saca', que s'ha consolidat en l'accés al prime time.