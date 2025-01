Gerro d'aigua freda per a Arturo Sancho després d'una amenaça de marxa a 'La Promesa'

Manuel, personatge d'Arturo Sancho, pateix per la probable marxa de la seva germana. Aquest divendres 10 de gener a les 17:30h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', gràcies a Jana, María Fernández es va assabentar que Samuel només s'havia trencat una cama. El servei va celebrar amb Jana i Manuel el seu recent casament amb un brindis al pati i la celebració va resultar tot un èxit. Catalina va anunciar davant la família que es va veure de 'La Promesa' amb la seva tia Clara, mentre Curro i Manuel van descobrir que no sabien on s'havia ficat Martina.

Curro va preguntar a Leocadia pel passat de la seva mare. Marcelo, Lope, Vera i Teresa van provar unes claus que havien trobat al pany de la porta del passadís sense cap èxit. Ricardo no tenia clars els seus sentiments per la seva esposa i va témer que Petra complís les seves amenaces i li expliqués tot a Santos. Pia no va creure que s'atrevís, però estava molt equivocada.

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històricmensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', la revelació de Petra causa estralls entre Ricardo i Santos, la relació dels quals queda greument tocada. Catalina insisteix a marxar de 'La Promesa', però Leocadia intenta convèncer-la de no anar-se'n. Manuel, personatge d'Arturo Sancho, pateix per la probable marxa de la seva germana i és Jana qui li dona una idea per intentar evitar-ho.

Inevitable sembla que Lope, Marcelo, Vera i Teresa no entrin al passadís ocult de la marquesa, gràcies a una nova idea de Marcelo. Cruz no sap com actuar, fins que Petra li assenyala un camí en què potser trobi respostes sobre com ha tornat Leocadia.