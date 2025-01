Gerro d'aigua freda per a Dani Tatay després de la notícia que rep a 'Sueños de Libertad'

María revela a Andrés, personatge de Dani Tatay, que està embarassada, però no s'ho creu. Aquest dijous 9 de gener, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Marta va alertar que l'Eladio hagués tornat. Damián i Tasio van decidir solucionar-ho personalment. La Luz, culpable per no haver estat sincera amb la Digna, li va fer una important confessió.

La Begoña va agrair a l'Andrés l'oferta que havia fet a Jesús. Damián va intentar convèncer Jesús perquè només acceptés la meitat de les accions del seu germà. Pelayo va acceptar la proposta de Marta i, a més, li va proposar anar a sopar.

María va fer un important descobriment sobre el seu estat actual. Joaquín va prendre una decisió respecte a la situació de la Miriam a l'empresa. Digna va descobrir el terrible final de l'Inés, encara que en Pedro, culpable, va ocultar part de la veritat.

| Atresmedia

Aquest 2024, 'Sueños de libertad' davant 1.211.000 i un 13,2% de share, ha estat la segona sèrie més vista de la televisió, convertida en la revelació de l'any. És la sèrie diària més vista, aconseguint 2,1 milions d'espectadors únics, sent líder invicta cada mes i en el 96% de les seves emissions. Avantatja els seus competidors en 5,4 i 4,3 punts respectivament.

Què passarà en el capítol del dijous de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', després del tiroteig amb l'Eladio, Tasio intenta aferrar-se a la vida. Damián oculta el que ha passat a la Carmen, mentre la Gema no perdona en Joaquín i, després de l'acomiadament de la Miriam, li demana que contracti la Leonor. Luz pren una decisió respecte a la proposta de Luis de començar de zero a Buenos Aires.

Begoña i Andrés recuperen l'amor que els faltava últimament. Carmen i Àngela van a l'hospital per veure en Tasio. Pelayo encaixa bé el rebuig de Marta a la seva proposta d'anar a sopar.

Andrés explica a Luis el sacrifici que ha fet per Begoña i el seu cosí els dona suport. Digna coneix la Irene, la germana de Don Pedro i ell demana a ambdues que ocultin el suïcidi en l'enterrament. María revela a Andrés, personatge de Dani Tatay, que està embarassada, però Andrés no s'ho creu.