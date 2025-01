Gerro d'aigua freda per a Carles Sanjaime després de la trucada que rep a 'La Moderna'

Fermín, personatge de Carles Sanjaime, rebrà una trucada anònima reveladora sobre la seva esposa. Aquest dijous 30 de gener, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Rodrigo va informar la seva mare que havia aconseguit feina. Fermín va insistir que es reprengués la recerca de Lázara, encara que la realitat era que les possibilitats de trobar-la seguien sent escasses. Finalment, la sorpresa de Leonora va ser Marcelina, una amiga de la infància de Trini, que no va semblar agradar-li la seva presència.

A més, Emiliano va semblar prendre's amb esportivitat el fet que Fermín hagués ajudat Rodrigo i Paula, i també va informar Maruja que Fermín havia donat feina a tots dos. Cañete, per la seva banda, va començar a buscar el substitut d'Elías. El Madrid Cabaret es va preparar per a una gran festa, en part perquè Iván va avisar tots els seus contactes perquè hi acudeixin. Paral·lelament, Esperanza li va comentar a Teresa que Quico li donava esgarrifances.

| RTVE

En audiències durant el mes de novembre, les sèries diàries 'La Promesa' i 'La Moderna' van seguir a l'alça. D'aquesta manera, 'La Moderna' amb un 9% de share i 758.000 espectadors aconsegueix el seu segon millor promig mensual històric en quota. A més, La 1 ha signat recentment la renovació de la sèrie, que comptarà amb 45 capítols més dels previstos.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Emiliano té un enfrontament amb Rodrigo sent ja administratiu. Rodrigo compleix el seu primer dia de feina al saló, mostrant-se agraït amb don Fermín. Iván, per la seva banda, tindrà un desacord amb la seva mare, ja que ella pensarà que ell s'ha convertit en el braç dret del seu pare.

La festa de Mercedes al Madrid Cabaret resultarà ser tot un èxit, gràcies principalment a Iván i a les germanes Valbuena. Al mateix temps, Fuensanta Toledo, una clienta habitual de 'La Moderna', serà atacada per l'Emmascarat de la Porta del Sol. Tots els treballadors estaran al corrent del que explica la premsa sobre el succés i l'Emmascarat.

Finalment, don Fermín, personatge de Carles Sanjaime, rebrà una trucada anònima reveladora sobre la seva esposa. Per fi sortirà de dubtes i sabrà què va passar amb ella.