Mor als 32 anys The Vivienne, estimada guanyadora de 'Drag Race'

James Lee Williams, conegut en el món de l'espectacle com The Vivienne, ha mort als 32 anys, segons ha informat el seu publicista, Simon Jones. The Vivienne va assolir la fama després de guanyar la primera edició de la versió britànica del famós reality 'RuPaul's Drag Race'. Una notícia inesperada que ha impactat a tots els seus seguidors.

"Amb immensa tristesa us fem saber que el nostre estimat James Lee Williams - The Vivienne, ha mort aquest cap de setmana", va comunicar Jones en un missatge publicat a la plataforma de xarxes socials X. "Era una persona increïblement estimada i afectuosa", va afegir el publicista, compartint el profund pesar de la pèrdua.

Originària de Gal·les, The Vivienne es va donar a conèixer el 2015 en convertir-se en l'ambaixadora drag del Regne Unit per a l'exitós programa nord-americà 'RuPaul's Drag Race'. El seu nom artístic va ser un homenatge a la dissenyadora de moda anglesa Vivienne Westwood, cosa que reflectia la seva admiració per la moda i l'art. A més, el 2019 es va casar amb el seu xicot de tota la vida, David Ludford.

| BBC

"El seu talent, humor i dedicació a l'art del drag van ser una inspiració", va expressar 'RuPaul's Drag Race' en un missatge a X. "La trobarem molt a faltar, però el seu llegat perdurarà".

Michelle Visage, coneguda jutgessa a 'RuPaul's Drag Race', també va retre homenatge a The Vivienne a través d'Instagram: "No sé com dir el que sento. Et trobarem molt a faltar, amor meu. Que la teva llum brilli ferotgement, per sempre".

Per ara, l'equip de representació de The Vivienne ha confirmat que no s'oferiran detalls sobre les causes de la seva mort. Han decidit deixar el dolorós moment en la intimitat de la seva família i éssers estimats.