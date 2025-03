Així afectarà el nou canvi en la TDT al teu televisor: dates i requisits clau

El Consell de Ministres ha donat llum verda a un nou Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre (TDT). Aquest porta amb lobjectiu d'impulsar les emissions en Ultra Alta Definició (UHD) i avançar en la modernització tecnològica del sector. Aquesta mesura, que suposa un pas previ a la licitació d'un nou canal de televisió d'àmbit estatal, ha quedat reflectida en un reial decret publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i entra en vigor aquest dijous.

La primera fase de aquest pla contempla l'adaptació dels televisors per poder rebre emissions sota l'estàndard DVB-T2 i en qualitat UHD. A partir d'aquest dijous 27 de març de 2025, els nous dispositius de TDT que es comercialitzin a Espanya hauran de complir amb una sèrie de requisits tècnics:

Tots els aparells receptors de televisió digital terrestre, que es posin al mercat espanyol des de la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret, a més d'estar preparats per sintonitzar les emissions de televisió digital terrestre, hauran d'incorporar el sintonitzador per a les emissions en alta definició, amb les especificacions tècniques indicades en l'article 10. Així mateix, hauran d'incorporar la capacitat de rebre emissions amb la tecnologia de transmissió de senyals conforme a les normes EN 300 744 (DVB-T) i EN 302 755 (DVB-T2). Els aparells receptors de televisió digital terrestre dotats d'una pantalla amb una diagonal visible igual o superior a 101,6 centímetres (40 polzades), que es posin al mercat espanyol des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret, a més del que es contempla en l'apartat 1 d'aquesta disposició, hauran d'incorporar el sintonitzador, el descodificador i la pantalla adequats per a les emissions en ultra alta definició, amb les especificacions tècniques indicades en l'article 11. Els aparells receptors de televisió digital terrestre dotats d'una pantalla amb una diagonal visible inferior a 101,6 centímetres (40 polzades), que es posin al mercat espanyol transcorregut el termini de dotze mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret, a més del que es contempla en l'apartat 1 d'aquesta disposició, hauran d'incorporar el sintonitzador, el descodificador i la pantalla, o en defecte la capacitat d'escalat per mostrar els continguts, adequats per a les emissions en ultra alta definició, amb les especificacions tècniques indicades en l'article 11. En relació als serveis interactius, els aparells receptors de televisió digital terrestre dotats d'una pantalla amb una diagonal visible igual o superior a 61 centímetres (24 polzades), que es posin al mercat espanyol transcorregut el termini de dotze mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret, hauran de disposar de connexió de banda ampla i ser compatibles amb la norma europea[ETSI TS 102 796]v1.5.1 (o posterior) Hybrid Broadcast Broadband TV – HbbTV, implementant l'especificació HbbTV 2.0.2 o posterior.

Quan una part significativa del parc de televisors estigui actualitzada, es procedirà a la segona fase del pla. Aquesta comportarà la implantació definitiva de la tecnologia DVB-T2 i l'emissió en UHD en totes les cadenes de TDT d'àmbit estatal, però també autonòmic i local.

Per gaudir d'aquestes millores, els usuaris necessitaran un televisor o descodificador compatible amb DVB-T2. La majoria dels televisors venuts des de 2017 ja compleixen amb aquest requisit. No serà necessari modificar ni les antenes de recepció ni els sistemes de distribució en edificis. Els propietaris de televisors més antics podran continuar veient la TDT amb la compra d'un descodificador DVB-T2, però la qualitat d'imatge no assolirà el màxim nivell.

Quant a la sintonització, la majoria dels televisors moderns realitzen aquest procés de forma automàtica. No obstant això, també és possible fer-ho manualment des del menú de configuració del dispositiu.