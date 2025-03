Ana Fernández dona la notícia més inesperada als seguidors de 'Los Protegidos'

Bones, però inesperades notícies per als seguidors de 'Los Protegidos'. Més de dos anys després de la seva última temporada, Ana Fernández ha anunciat el retorn de la sèrie amb una nova temporada. Com ja va passar amb 'Los protegidos: El regreso' i 'Los protegidos ADN', serà una aposta original per a atresplayer.

D'aquesta manera, l'anunci l'ha fet Ana Fernández durant la seva participació a 'Pasapalabra': "Jo he vingut a explicar una cosa molt important. No ho he explicat enlloc, vinc a donar una exclusiva: tornen 'Los Protegidos'".

"La veritat és que tinc molt poca informació. Crec que estan escrivint i sé que, en breu, ja començarem a rodar. La família Castillo torna a atresplayer, una altra vegada", ha afegit l'actriu, que no ha pogut donar molts més detalls.

| Atresmedia

Per tant, 'Los Protegidos' seguiran la trama que van deixar oberta al gener de 2023 amb el final de 'Los Protegidos ADN'. En el seu moment, José Antonio Antón, aleshores director de continguts d'Atresmedia, va deixar la porta oberta al seu retorn: "La temporada que vam estrenar ha funcionat molt bé. Hi ha possibilitats que puguem plantejar-nos continuar, però entre que emetem i ara no hi ha hagut moment de plantejar-nos si seguíem".

Així va ser la trama de la segona temporada del retorn de 'Los Protegidos'

Recordem que 'Los Protegidos: ADN' va començar amb el casament de Sandra i Culebra, que va servir per tornar a reunir la família.En aquest gran dia, troben a faltar una convidada: Rosa Ruano. Després de la celebració, els Castillo decideixen posar en marxa un arriscat pla per trobar-la.

La seva cerca els va portar a un lloc que no esperaven... Després d'endinsar-se a la sala de geolocalització de la comissaria, descobreixen que el mòbil de Rosa va ser vist per última vegada en un bosc perdut. Tots els Castillo es van endinsar al frondós i fosc bosc direcció a la localització del telèfon mòbil, menys Mario i Dora.

| Atresmedia

Els membres que estaven al bosc van trobar un imponent edifici just on hauria d'estar el mòbil. Mentrestant, al cotxe, Dora li va dir a Mario que havia sentit alguna cosa a través del seu poder, a tan sols uns metres d'on estaven ells...

La resta dels Castillo es van dividir per trobar a Rosa, encara que aviat van començar a estar confosos pel que veuen dins de l'edifici. Un logotip amb les sigles de 'ADN' es repetia per tots els passadissos que estaven plens d'aules en les quals s'imparteixen classes a joves amb poders...

Antonio Garrido, Ana Fernández, Luis Fernández, Mario Marzo, Daniel Avilés, Gracia Olayo, Óscar Ladoire, Maripaz Sagayo, Maggie García, Carlotta Cosials, Cosette Silguero i Javier Mendo van formar part de la sèrie. AMarta Torné, Esmeralda Moya i Raúl Mérida van reprendre els personatges als quals van donar vida a la clàssica 'Los Protegidos' com a incorporacions a la trama. Van completar el repartiment Emilio Buale, Irina Bravo, Gabriela Andrada, Raquel Pérez, José Sospedra, Ángel Martínez, Xavi Caudevilla i Anna Nacher com a incorporacions.