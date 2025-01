Gerro d'aigua freda per a Magdalena Tejado després d'un gran canvi a 'La Moderna'

Emiliano voldrà prendre-li a Paula, personatge de Magdalena Tejado, la seva botiga. Aquest dimecres 22 de gener, a les 16:30h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Maruja va decidir portar una vida tranquil·la, però aïllada del món a canvi de la llibertat de Rodrigo i Paula. Mentre ella guardava dol per César Morel, Mercedes va intentar lluitar per fer justícia per la mort del seu germà. Rodrigo va acudir a casa dels Pedraza per demanar a la seva mare que l'acompanyés en la fugida, però la trobada va acabar amb un fort enfrontament amb Emiliano.

Mentrestant, a 'La Moderna', Pietro i Antonia van pensar en l'oferta de don Rogelio i les possibilitats que això els aportaria. No obstant això, volien parlar abans amb don Fermín. Confonent les coses, Quico es va extralimitar oferint-se a defensar Teresa.

A més, no va aguantar bé una broma d'Elías estant fins i tot a punt d'agredir-lo. Per últim, don Fermín va informar Emiliano que la policia havia trobat un mocador amb unes inicials brodades. Sembla que la investigació sobre l'assassinat de César Morel va començar a tancar-se.

| RTVE

En audiències durant el mes de novembre, les sèries diàries 'La Promesa' i 'La Moderna' van seguir a l'alça. D'aquesta manera, 'La Moderna' amb un 9% de share i 758.000 espectadors aconsegueix el seu segon millor promig mensual històric en quota. A més, La 1 ha signat recentment la renovació de la sèrie, que comptarà amb 45 capítols més dels previstos.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Paula i Rodrigo estan disposats a viure el seu amor a qualsevol preu, i Emiliano voldrà prendre-li a Paula, personatge de Magdalena Tejado, la seva botiga. Mercedes comenta a Iván que la policia ha trobat un mocador amb les inicials brodades. Tots dos sospiten que existeix la possibilitat que aquest mocador pertanyi a Emiliano. Pepita i Maruja estan convençudes que Emiliano és el culpable de la mort de César, però no saben com podrien demostrar les seves sospites.

Mentrestant, a 'La Moderna', Pietro i Antonia segueixen decidits a acceptar l'acord que els ha fet el senyor Alfaro. Finalment, Laurita i Celia fan plans de futur juntes. A més, Leonora, Miguel i Trini semblen trobar la solució per al pagament de l'operació de León.